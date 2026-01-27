Facebook, Instagram, WhatsApp ücretli mi oluyor? Facebook, Instagram, WhatsApp kaç TL olacak?

Facebook, Instagram ve WhatsApp ücretli mi oluyor? Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı bulunan Meta platformlarıyla ilgili ortaya atılan yeni iddialar, sosyal medya kullanıcılarını alarma geçirdi. Özellikle reklamsız kullanım ve abonelik seçenekleriyle ilgili gelişmeler, bu popüler uygulamaların gelecekte ücretli hale gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP ÜCRETLİ Mİ OLUYOR?

Meta'nın ücretli abonelik planlarının arkasında, Aralık ayında satın alınması için anlaşmaya varılan Manus isimli yapay zekâ şirketi yer alıyor. Manus'u klasik sohbet botlarından ayıran en önemli fark, verilen komutları yalnızca yanıtlamakla kalmayıp kendi başına planlayıp uygulayabilen "agent" tabanlı yapay zekâ sistemleri geliştirmesi.

Bu teknoloji sayesinde yapay zekâ, kullanıcı adına adım adım karar alabilen ve görevleri otonom şekilde yerine getirebilen bir yapıya kavuşuyor. Meta'nın bu sistemi hem bireysel kullanıcılar hem de şirketler için sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

META AI ÜZERİNDEN TÜKETİCİYE SUNULACAK

Manus'un hâlihazırda kurumsal müşterilere yönelik ayrı abonelik modellerinin devam edeceği ifade edilirken, bireysel kullanıcı tarafındaki entegrasyonun Meta AI üzerinden yapılması planlanıyor. Böylece Facebook, Instagram ve WhatsApp kullanıcılarının gelecekte daha gelişmiş yapay zekâ özelliklerine erişebilmesi mümkün olacak.

Bu süreç yalnızca Meta'yı değil, uluslararası otoriteleri de yakından ilgilendiriyor. Satın alma anlaşmasının, Çin yönetimi tarafından teknoloji ihracatı ve ulusal güvenlik kriterleri kapsamında incelenebileceği daha önce gündeme gelmişti.

META'NIN TÜRKİYE'DEKİ TEK ÜCRETLİ HİZMETİ

Meta'nın Türkiye'de şu anda aktif olarak sunduğu tek ücretli abonelik, 2023 yılında kullanıma açılan Meta Verified paketi. Bu abonelik; Instagram ve Facebook hesapları için doğrulama rozeti (mavi tik), gelişmiş hesap güvenliği ve destek taleplerinde öncelik gibi avantajlar sağlıyor.

Meta Verified Türkiye fiyatı: Aylık 279,99 TL

TEST AŞAMASINDAKİ REKLAMSIZ KULLANIM PAKETLERİ

Meta'nın bazı ülkelerde test ettiği ancak Türkiye'de henüz kullanıma sunmadığı abonelik paketleri de bulunuyor. Bu paketler, Facebook ve Instagram'ın reklamsız şekilde kullanılmasını hedefliyor.

Test edilen fiyatlar ülkelere göre şu şekilde açıklanmıştı:

Birleşik Krallık: Aylık £2,99

Avrupa Birliği ülkeleri: Aylık €5,99

Bu sistemde kullanıcılara iki farklı seçenek sunuluyor. Kullanıcılar isterlerse aylık ücret ödeyerek reklamsız bir deneyim yaşayabiliyor, isterlerse uygulamaları ücretsiz kullanmaya devam edip kişiselleştirilmiş reklamları görmeyi kabul ediyor.