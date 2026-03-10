Türkiye-Dubai hattındaki sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, ünlü influencer Ezgi Fındık hakkındaki iddialar kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor. 2025 yılının son aylarında hız kazanan yasal süreç, Kemal Doğulu'nun yaptığı açıklamaların ardından yeniden gündeme geldi. Peki, Ezgi Fındık nerede, neden paylaşım yapmıyor? Kemal Doğulu, Ezgi Fındık hakkında ne dedi? Detaylar haberimizde.

EZGİ FINDIK NEREDE?

Hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle yargı gündeminde olan Ezgi Fındık'ın mevcut konumuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen Fındık'ın, bir süredir yurt dışında (Dubai) olduğu iddiaları magazin kulislerine yansımıştır.

EZGİ FINDIK NEDEN PAYLAŞIM YAPMIYOR?

Sosyal medya platformu Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Ezgi Fındık, dijital mecralardaki aktifliğini tamamen durdurmuştur. Ezgi Fındık, kişisel Instagram hesabından en son 11 hafta önce paylaşım yapmıştır. Rutin içerik üretimini durduran fenomenin bu sessizliği, hakkında çıkarılan yakalama kararı ve uyuşturucu-fuhuş iddialarının yargıya taşındığı döneme denk gelmektedir.

EZGİ FINDIK HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyonlar dahilinde Ezgi Fındık'a yönelik ciddi iddialar dosyaya eklenmiştir. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre suçlamalar şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Uyuşturucu Madde Soruşturması: "Uyuşturucu madde kullanımı" ve "uyuşturucuya imkan sağlama" şüphesiyle hakkında dosya açıldığı bildirilmiştir.

Fuhuş İddiaları: TCK 227/2 maddesi uyarınca "fuhuşa teşvik" ve "aracılık etme" suçlamaları kapsamında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edilmektedir.

İtirafçı İfadeleri: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cihan Şensözlü ve Sercan Yaşar gibi isimlerin ifadelerinde Fındık'ın adının geçtiği ve "Türkiye-Dubai" hattındaki organizasyonlarda rol aldığı öne sürülmektedir.

Mal Varlığı Tedbiri: Soruşturmanın bir parçası olarak, aralarında Fındık'ın da bulunduğu bazı isimlerin mal varlıklarına el konulduğu yönünde haberler paylaşılmıştır.

KEMAL DOĞULU EZGİ FINDIK HAKKINDA NE DEDİ?

İmaj danışmanı ve sanatçı Kemal Doğulu, medya organlarına verdiği röportajlarda influencer dünyasının lüks yaşamlarını hedef alan açıklamalarda bulunmuştur. Doğulu'nun Ezgi Fındık ve diğer isimler hakkındaki söylemleri haber kaynaklarına şu şekilde yansımıştır:

Gelir Kaynağı Eleştirisi: Doğulu, fenomenlerin kısa sürede elde ettiği yüksek standartlı yaşamların sadece içerik üreticiliği ile açıklanamayacağını iddia ederek, bu kazançların şeffaf olmadığını savunmuştur. ''Konuşmayalım mı Yani'' programında yaptığı açıklamada bazı fenomenlerin Dubai seyahatlerinin arka planında farklı organizasyonların olduğunu öne sürmüş ve "insan emlakçılığı" gibi sert tanımlamalar kullandığı iddia edilmiştir.