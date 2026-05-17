Bu yıl 35 ülkenin katıldığı ve yarışma tarihinin en düşük katılım oranlarından birinin kayda geçtiği organizasyonda, Bulgaristan adına sahneye çıkan 28 yaşındaki pop müzik sanatçısı Dara, seslendirdiği “Bangaranga” isimli şarkıyla toplam 516 puan alarak zirveye yerleşti. Böylece Bulgaristan, ilk kez Eurovision kupasını müzesine götürdü. Peki, Eurovision birincisi Dara kimdir? Eurovision 2026’nın kazananı Dara kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

EUROVISION BİRİNCİSİ DARA KİMDİR?

Dara, 9 Eylül 1998 tarihinde Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki önemli şehirlerinden Varna’da dünyaya geldi. Müziğe genç yaşlarda ilgi duyan sanatçı, profesyonel kariyerindeki çıkışını 2015 yılında katıldığı The X Factor Bulgaria yarışmasıyla gerçekleştirdi. Yarışmada üçüncülük elde eden Dara, kısa sürede Bulgaristan’da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Yarışmanın ardından müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan sanatçı, 2016 yılında yayımladığı ilk single çalışması “K'vo ne chu” ile dikkat çekti. Şarkı, Bulgaristan müzik listelerinde uzun süre zirvede kaldı ve genç sanatçının kariyerindeki ilk büyük çıkış olarak değerlendirildi.

Dara daha sonra yayımladığı “Thunder”, “Call Me” ve “Mr. Rover” isimli şarkılarla dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Pop müzik sahnesindeki yükselişini sürdüren sanatçı, özellikle genç dinleyici kitlesi arasında önemli bir popülerlik kazandı.

Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon projelerinde de yer alan Dara, 2021 yılında The Voice of Bulgaria programında jüri ve koç koltuğuna oturdu. Bu görevle birlikte program tarihinin en genç jüri üyelerinden biri oldu. Yarışmada 2022 ve 2024 sezonlarında şampiyonluk elde eden sanatçı, televizyon dünyasında da adından söz ettirdi.

2025 yılında yayımladığı “ADHDARA” albümü ise Dara’nın uluslararası tanınırlığını artıran projelerden biri olarak öne çıktı. Sanatçının Avrupa müzik pazarında daha geniş kitlelere ulaşması, Eurovision sürecinin en önemli hazırlık aşamalarından biri olarak değerlendirildi.

EUROVISION 2026’NIN KAZANANI DARA KAÇ YAŞINDA?

Dara, 9 Eylül 1998 doğumludur. 2026 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması sırasında 28 yaşındadır.

BULGARİSTAN KAÇ KEZ EUROVISION KAZANDI?

Bulgaristan, Eurovision Şarkı Yarışması tarihindeki ilk birinciliğini 2026 yılında elde etti. Ülke, yarışmaya ilk kez 2005 yılında katılmıştı.

Bulgaristan, yıllar boyunca çeşitli dereceler alsa da uzun süre istediği başarıya ulaşamadı. Ülke, tam 9 kez finale kalamadı. Bunun yanında organizasyonda ikincilik, dördüncülük, beşincilik, 11’incilik ve 14’üncülük gibi dereceler elde etti.

2026 yılında ise Dara’nın temsil ettiği “Bangaranga” şarkısı, Bulgaristan adına tarihi bir dönüm noktası oldu. 516 puanla yarışmayı zirvede tamamlayan ülke, Eurovision tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.

Bu sonuçla birlikte Bulgaristan, 71. Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapma hakkını da elde etti. Yarışmanın gelecek yıl Bulgaristan’da düzenlenecek olması, ülkede büyük heyecan yarattı.

“BANGARANGA” ŞARKISIYLA GELEN TARİHİ ZAFER

Bangaranga, yarışmanın en dikkat çeken performanslarından biri oldu. Modern pop unsurlarını elektronik altyapıyla birleştiren eser, hem jüri üyelerinden hem de televoting sonuçlarından yüksek puan aldı.

Sahne tasarımı, koreografi ve görsel efektlerle desteklenen performans, Eurovision gecesinin en çok konuşulan anları arasında gösterildi. Özellikle final gecesinde elde edilen yüksek puanlar, Bulgaristan delegasyonunda büyük sevinç yarattı.

Dara’nın performansı sonrası Bulgaristan basınında sanatçı için “ülkeye tarih yazdıran isim” değerlendirmeleri öne çıktı. Eurovision tarihine geçen sonuçla birlikte Dara, kariyerinin en büyük uluslararası başarısını elde etmiş oldu.

BULGARİSTAN EUROVISION TARİHİNDE YENİ DÖNEM

Bulgaristan adına kazanılan ilk Eurovision şampiyonluğu, ülkenin müzik endüstrisi açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzun yıllar boyunca finale kalma mücadelesi veren ülke, 2026 zaferiyle birlikte Eurovision tarihindeki yerini güçlendirdi.

Gelecek yıl düzenlenecek 71. Eurovision Şarkı Yarışması’nın Bulgaristan’da gerçekleştirilecek olması nedeniyle organizasyon hazırlıklarının kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Yarışmanın hangi şehirde düzenleneceği ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak.