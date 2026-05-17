Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama

Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama
Diyarbakır merkezli 23 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. 2 bin 670 personelin katıldığı operasyonda 27 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır merkezli 23 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşık 4 ay süren teknik, fiziki ve analitik çalışmalar sonucunda mahalle ve sokaklarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin örgütsel yapıları, irtibatları ve suç faaliyetleri deşifre edildi. 

14 Mayıs'ta Diyarbakır merkezli olmak üzere aralarında Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa'nın da olduğu 23 ilde, 302 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2 bin 670 personelle gerçekleştirilen operasyonda 322 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 279'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27'si adli kontrolle olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

"UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAMAKTA KARARLIYIZ"

Vali Murat Zorluoğlu, konu ile ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini karartan uyuşturucuyla mücadelemiz kapsamında, 14 Mayıs'ta kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmiştik. Operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden, 279'u tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 16'sı da serbest bırakıldı. Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
