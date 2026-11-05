Ersan Diamond çorap olayı nedir, Ersan Diamond hakkında neden suç duyurusunda bulunuldu?

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Bakanlık, kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirin koruma altındaki çocuklarla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi. Gülmez hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulurken, söz konusu sosyal medya içeriğinin kaldırılması da talep edildi. İşte Ersan Diamond çorap olayına ilişkin bilinenler ve Bakanlığın açıklaması.

ERSAN DİAMOND ÇORAP OLAYI NEDİR?

Ersan Diamond adıyla tanınan kuyumcu Ersan Gülmez, Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında çektiği bir videoda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gülmez, maç boyunca giydiği ve "totem çorapları" olarak nitelendirdiği çorapları 10 bin dolara satışa çıkaracağını duyurdu. Ünlü kuyumcu, satıştan elde edeceği geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını belirtti.

Gülmez'in bu girişimi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Açıklamasında devlet koruması altındaki çocukları bağışın gerekçesi olarak göstermesi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

ERSAN DİAMOND HAKKINDA NEDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ersan Gülmez hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (5237 sayılı Kanun) 301/1. maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçu kapsamında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, devlet koruması altındaki çocukların kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesini kabul etmediklerini açıkladı. Bakanlığın resmi hesaplarının etiketlenerek söz konusu girişimin bir gösteriye dönüştürülmesine de tepki gösterildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca, söz konusu sosyal medya paylaşımının 5237 sayılı Kanun'un 301/1. maddesinde düzenlenen 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca içeriğin çıkarılması ve engellenmesi talep edilmiştir."

BAĞIŞ DEKONTUNDAKİ AYRINTIYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakanlığın açıklamasında yalnızca çorapların satışa çıkarılması değil, bağışın yapıldığı belirtilen kuruluş da gündeme getirildi. Gülmez'in paylaştığı bağış dekontunda alıcı olarak gösterilen vakfın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olmadığı belirtildi. Bakanlık, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ayrıca söz konusu kişinin paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakıf, Bakanlığımız bünyesinde yer alan bir kuruluş olmayıp ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşudur. Bu vakfa yapılan bir bağışın, Bakanlığımıza veya Bakanlığımızın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış bir bağış olarak sunulması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktadır."

İÇERİĞİN KALDIRILMASI DA İSTENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunun yanı sıra tartışmalara neden olan içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi için de talepte bulundu. Bakanlık, devletin bakım ve koruması altındaki çocukların kişisel imaj çalışmalarında kullanılmasına karşı gerekli hukuki ve idari tedbirlerin alınacağını açıkladı. Açıklamada, çocukların korunması ve devletin bakım hizmetlerinin itibarsızlaştırılmasının önlenmesi konusunda kararlı bir tutum sergileneceği vurgulandı.

ERSAN DİAMOND KİMDİR?

Ersan Diamond, asıl adı Ersan Gülmez olan ünlü bir kuyumcu. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaşan Gülmez, kamuoyunda Ersan Diamond lakabıyla tanınıyor. Gülmez, son olarak Fenerbahçe Liverpool maçında giydiği çorapları satışa çıkarmasıyla gündeme geldi.

TCK 301. MADDE NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenliyor. Maddenin birinci fıkrası, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Devletin kurum ve organlarını alenen aşağılayan kişilere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Bu suç nedeniyle soruşturma yapılması Adalet Bakanı'nın iznine bağlı bulunuyor.