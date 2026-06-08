ERMENİSTAN SEÇİM SONUÇLARI: Nikol Paşinyan'ın partisi nedir?

Ermenistan’da gerçekleştirilen parlamento seçimleri, ülkenin siyasi geleceğini şekillendiren kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Oy sayım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte açıklanan sonuçlara göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi, seçimlerde açık ara öne çıkarak parlamentoda çoğunluğu elde etti. Peki, Ermenistan seçim sonuçları açıklandı mı? Nikol Paşinyan'ın partisi nedir? Detaylar haberimizde.

ERMENİSTAN SEÇİM SONUÇLARI

Resmi verilere göre ülke genelinde kurulan 2 binden fazla sandığın tamamında oy sayımı tamamlandı. Sonuçlar, seçmen iradesinin büyük ölçüde mevcut hükümetten yana şekillendiğini ortaya koydu. Sivil Sözleşme Partisi, oyların yaklaşık yüzde 49,81’ini alarak seçim yarışını birinci sırada tamamladı ve 105 sandalyeli parlamentoda 61 sandalye kazanarak tek başına hükümet kurma çoğunluğunu sağladı.

Seçim sonuçları yalnızca bir iktidar teyidi değil, aynı zamanda Ermenistan siyasetinde devam eden dönüşüm sürecinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ülkede son yıllarda yaşanan siyasi hareketlilik, reform beklentileri ve toplumsal değişim talepleri, seçim sonuçlarına doğrudan yansımış durumda.

Parlamento aritmetiğinde ikinci sırayı iş insanı Samvel Karapetyan’ın desteklediği “Güçlü Ermenistan” oluşumu yüzde 23,29 oy oranıyla aldı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı ise yüzde 9,94 oy oranında kaldı. Müreffeh Ermenistan Partisi ise yüzde 4 seviyesinde oy aldı. Bu dağılım, ülkedeki siyasi rekabetin çok kutuplu yapısını sürdürdüğünü ancak iktidar partisinin belirgin üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor.

Seçim sonuçlarının ardından siyasi gözlemciler, Paşinyan liderliğindeki yönetimin reform politikalarını sürdürme konusunda güçlü bir halk desteği aldığını belirtiyor. Özellikle ekonomik reformlar, kamu yönetiminde şeffaflık ve kurumsal dönüşüm gibi başlıkların seçmen tercihinde etkili olduğu değerlendiriliyor.

Nikol Paşinyan’ın seçim zaferi, yalnızca bir parti başarısı olarak değil, aynı zamanda 2018 sonrası başlayan siyasi değişim sürecinin devamı olarak da yorumlanıyor. Bu süreçte Sivil Sözleşme Partisi, devlet yönetiminde yeni bir yaklaşım benimseyerek geleneksel siyasi yapının dışında bir reform gündemi oluşturdu.

NIKOL PASINYAN PARTİSİ NEDİR?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın siyasi liderliğini yaptığı yapı, Sivil Sözleşme Partisi olarak biliniyor. 2015 yılında kurulan bu parti, kısa sürede Ermenistan siyasetinde etkili bir aktör haline gelmiştir. Özellikle 2018 yılında gerçekleşen geniş çaplı protestoların ardından iktidara gelmesi, partinin siyasi yükselişinde kritik bir dönüm noktası olmuştur.

Sivil Sözleşme Partisi, kendisini reformcu ve merkez eğilimli bir siyasi hareket olarak konumlandırmaktadır. Parti programının temelinde demokratikleşme, yolsuzlukla mücadele ve kamu yönetiminde şeffaflık gibi ilkeler yer almaktadır. Bu yönüyle, Ermenistan’da uzun yıllardır eleştirilen bürokratik yapının dönüşümüne yönelik bir siyasi çizgi izlemektedir.

Partinin politik yaklaşımı, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve ekonomik sistemde daha rekabetçi bir ortam oluşturulması üzerine kuruludur. Aynı zamanda sosyal politikalar ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi de partinin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Nikol Paşinyan’ın liderliğinde Sivil Sözleşme Partisi, özellikle genç seçmenler ve şehirli nüfus arasında güçlü bir destek tabanı oluşturmuştur. Bu destek, partinin seçim başarısında belirleyici rol oynamaktadır. 2025 seçim sonuçlarına göre elde edilen çoğunluk, partinin parlamentoda tek başına karar alabilme gücünü pekiştirmiştir.