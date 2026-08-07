Rus füzesi maç öncesi stadı vurdu: Ölü ve yaralılar var
Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kentine gerçekleştirdiği füze saldırılarında Chornomorets Stadı da ağır hasar aldı. Yaklaşan maç öncesinde stadyuma isabet eden füze nedeniyle çatı ve tribünlerde büyük yıkım meydana gelirken, olay anında stadyumda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.
- Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği füze saldırısında Chornomorets Stadı hedef oldu ve maç öncesi gerçekleşen saldırıda statta ciddi hasar oluştu.
- Ukrayna genelindeki füze ve İHA saldırılarında en az 9 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi yaralandı.
- Saldırı, Rusya'nın ülke genelinde düzenlediği geniş çaplı saldırıların bir parçası olup, ölü ve yaralılar yalnızca Odessa ile sınırlı değil.
Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği füze saldırısında Chornomorets Stadı da hedef oldu. Maç öncesinde meydana gelen saldırıda statta hasar oluşurken, Ukrayna genelindeki saldırılarda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, 89 kişi yaralandı.
MAÇTAN HEMEN ÖNCE OLMASI FELAKETİ ÖNLEDİ
Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını sürdürürken, kentin simgelerinden Chornomorets Stadı da saldırıdan etkilendi. Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen saldırıda stadın tribünleri, çatısı ve çevresindeki alanlarda hasar meydana geldi. Saldırının maç öncesi gerçekleştirilmesi felaketi önledi.
STATTA CİDDİ HASAR OLUŞTU
Yerel yetkililerin paylaştığı görüntülerde stadın çeşitli bölümlerinde ciddi hasar oluştuğu görülürken, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İlk belirlemelere göre stat çevresinde yaralananlar olduğu bildirildi.
ÜLKE GENELİNDE ACI BİLANÇO
Ukraynalı yetkililer, Chornomorets Stadı'na isabet eden saldırının, Rusya'nın ülke genelinde düzenlediği geniş çaplı saldırıların bir parçası olduğunu açıkladı. Aynı gün gerçekleştirilen füze ve İHA saldırılarında en az 9 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi de yaralandı. Yetkililer, can kayıplarının yalnızca Odessa ile sınırlı olmadığını, ülkenin farklı bölgelerinde de saldırılar nedeniyle ölü ve yaralılar bulunduğunu duyurdu.
SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık dört buçuk yıldır devam eden savaşta sivil yerleşim alanları ve altyapı tesisleri zaman zaman hedef oluyor. Son saldırıyla birlikte spor tesislerinin de zarar görmesi, savaşın sivil yaşam üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Ukrayna'da hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, saldırılardan etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.