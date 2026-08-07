Rus füzesi maç öncesi stadı vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği füze saldırısında Chornomorets Stadı da hedef oldu. Maç öncesinde meydana gelen saldırıda statta hasar oluşurken, Ukrayna genelindeki saldırılarda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, 89 kişi yaralandı.

MAÇTAN HEMEN ÖNCE OLMASI FELAKETİ ÖNLEDİ

Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını sürdürürken, kentin simgelerinden Chornomorets Stadı da saldırıdan etkilendi. Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen saldırıda stadın tribünleri, çatısı ve çevresindeki alanlarda hasar meydana geldi. Saldırının maç öncesi gerçekleştirilmesi felaketi önledi.

STATTA CİDDİ HASAR OLUŞTU

Yerel yetkililerin paylaştığı görüntülerde stadın çeşitli bölümlerinde ciddi hasar oluştuğu görülürken, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İlk belirlemelere göre stat çevresinde yaralananlar olduğu bildirildi.

ÜLKE GENELİNDE ACI BİLANÇO

Ukraynalı yetkililer, Chornomorets Stadı'na isabet eden saldırının, Rusya'nın ülke genelinde düzenlediği geniş çaplı saldırıların bir parçası olduğunu açıkladı. Aynı gün gerçekleştirilen füze ve İHA saldırılarında en az 9 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi de yaralandı. Yetkililer, can kayıplarının yalnızca Odessa ile sınırlı olmadığını, ülkenin farklı bölgelerinde de saldırılar nedeniyle ölü ve yaralılar bulunduğunu duyurdu.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık dört buçuk yıldır devam eden savaşta sivil yerleşim alanları ve altyapı tesisleri zaman zaman hedef oluyor. Son saldırıyla birlikte spor tesislerinin de zarar görmesi, savaşın sivil yaşam üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Ukrayna'da hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, saldırılardan etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.