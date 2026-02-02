Epstein listesinde kimler var, Epstein dosyasında kimler var?

Epstein listesi, Jeffrey Epstein'in cinsel suçlarla bağlantılı kişileri ortaya çıkardığı iddia edilen belgelerden oluşuyor. "Epstein listesinde kimler var?" sorusu, hem hukuk dünyası hem de magazin basını tarafından merak ediliyor. Listede adı geçen bazı ünlü isimler ve iş insanlarının ilişkileri, yıllardır süren tartışmaları yeniden gündeme taşıyor.

GARCIA VE AOC'DAN BELGE PAYLAŞIMI TEPKİSİ

Demokrat Kongre Üyesi Joaquin Castro ve Alexandria Ocasio-Cortez, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgeleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. Castro, yaklaşık 3 milyon belgenin açıklanmasını "akıl almaz ve son derece endişe verici" olarak nitelendirirken, belgelerin tamamının Komite'ye teslim edilmesini talep etti. Ocasio-Cortez ise yayımlanan belgelerin sadece küçük bir kısmını içerdiğini belirterek, Adalet Bakanlığı'nın yasanın gerektirdiği şekilde hareket etmediğini ifade etti.

MASİE VE KHANNA'DAN TÜM BELGELERİN YAYIMLANMASI ÇAĞRISI

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie ile Demokrat Ro Khanna, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında Adalet Bakanlığı'na tüm belgelerin yayımlanması için dilekçe gönderdi ve sosyal medya hesaplarından bu talebi duyurdu.

MUSK'TAN BELGELERE ELEŞTİRİ

Milyarder Elon Musk, yayımlanan belgelerin "hiçbir şey ifade etmediğini" belirtti. Musk, suçlanan kişilerin tutuklanana kadar kısmi belgelerin herhangi bir anlam taşımadığını vurguladı.

MUSK'IN EPSTEIN İLE YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Yeni belgelerde, Musk'ın 2013 yılında Epstein'a Karayipler'deki adalar için ziyaret planlayıp planlayamayacağını sorduğu e-postalar yer aldı. Musk, daha önce Epstein'in adasına gitmeye çalıştığını reddettiğini açıklamıştı. Belgelerde yazışmaların detayları ortaya çıkarken, ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmediği kesinleşmedi.

BILL GATES'İN İDDİALARI YALANLAMASI

Belgelerde Gates'in bazı suçlamalarla ilişkilendirildiği e-postalar yer aldı. Gates'in sözcüsü, bu iddiaları "asılsız ve saçma" olarak nitelendirerek, Gates'in konuyla ilgisinin olmadığını açıkladı.

MAĞDURLAR BELGELERİN YETERSİZLİĞİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Epstein mağdurlarından 18 kişilik bir grup, açıklanan belgelerde isimlerin gizli kalmasına ve faillerin korunmasına tepki gösterdi. Mağdurlar, tüm sorumlular hesap verene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

YENİ DOSYALARDA ESKİ PRENS ANDREW'UN FOTOĞRAFLARI YAYIMLANDI

Belgelerde eski Prens Andrew'un bazı fotoğrafları ve e-posta yazışmaları dikkat çekti. Fotoğraflarda, yerde yatan bir kadına dokunduğu ve farklı bir karede kadının yerde olduğu görüldü. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, eski prensin ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini vurguladı.

KRAL CHARLES, ANDREW'UN ÜNVANINI GERİ ALDI

Mountbatten-Windsor, 2019'da Kraliyet görevlerinden çekildi. Ekim 2025'te ise Kral Charles, Andrew'un "Prens" ünvanını alarak, adının yalnızca Andrew Mountbatten-Windsor olarak kullanılacağını açıkladı.

EPSTEIN DOSYALARINDA AVRUPA KRALİYETLERİ

Belgelerde Norveç, Danimarka ve İsveç kraliyet üyelerinin isimleri geçti. Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Epstein ile iletişim kurduğunu kabul ederek pişmanlık duyduğunu ifade etti. Danimarka Kralı Frederik ve İsveç Prensesi Sofia ise iddiaları reddetti.

SLOVAK DİPLOMAT ISTİFA ETTİ

Yeni belgelerde adı geçen Slovak diplomat Lajcak, yoğun kişisel yazışmalar nedeniyle istifa etti. Başbakan Fico, istifayı kabul ederek diplomasi alanında deneyimli bir kayıp yaşandığını belirtti.

MODİ VE DİĞER SİYASİ İSİMLER

Hindistan Başbakanı Modi'nin adı belgelerde geçti. Belgelerde Modi'nin 2017'de İsrail'e yaptığı resmi ziyaretten söz edildi. Ayrıca eski ABD Başkanı Trump, belgelerin kendisi aleyhine olmadığını savundu ve Demokratların Epstein adasına gitmesiyle kendisinin ilgisi olmadığını belirtti.

MACRON VE FRANSIZ SİYASETÇİLER

Belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da ismi geçiyor. Epstein, Macron'dan çeşitli konularda yardım istediğini iddia etti. Fransız siyasetçiler ise Macron'un bağlantılarıyla ilgili soruşturma çağrısı yaptı.

İNGİLİZ SİYASETÇİLER VE EPSTEIN İLİŞKİLERİ

Eski Washington Büyükelçisi Lord Peter Mandelson, Epstein bağlantıları nedeniyle İşçi Partisi üyeliğinden istifa etti. Mandelson'a Epstein tarafından 2003-2004 yıllarında toplam 75 bin dolar ödendiği belgelerde yer aldı.

DİĞER ÜNLÜ İSİMLER VE BELGELER

Belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, eski ABD Başkanı Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson ve diğer ünlülerin adları geçiyor. FBI, belgelerde listelenen kişilerin suç ortaklığına dair kanıt bulamadı.

ABD ADALET BAKANLIĞI BELGELERİN BAZILARINI GEÇİCİ OLARAK KALDIRDI

Bazı Epstein belgeleri, mağdur bilgileri içerdiği gerekçesiyle geçici olarak erişimden kaldırıldı. Bakanlık, belgelerin hassas bilgiler içerdiğini ve teknik ya da insan hatasıyla yayımlanabileceğini açıkladı.