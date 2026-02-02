ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde ölü bulunmuştu. Epstein'ın ölümü ve ardından açıklanan milyonlarca belge, dünya genelinde geniş yankı uyandırırken, Türkiye'ye dair bazı dikkat çeken detaylar da belgelerde yer aldı. Peki, Epstein belgelerindeki Türkiye detayı nedir? Türkiye'den de çocuklar kaçırıldı mı? Detaylar haberimizde...

EPSTEIN BELGELERİNDEKİ TÜRKİYE DETAYI NEDİR?

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein soruşturması kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyayı kamuoyuna açıkladı. Bu belgeler, Epstein'ın organize ettiği cinsel istismar ağına ilişkin yeni bilgiler içerirken, belgelerde Türkiye'den çocukların da kaçırıldığı iddiaları sosyal medyada ve siyaset dünyasında gündem oldu.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, bu belgelerle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'ye dair iddiaların ciddi bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı. Tayyar, "Tüm iddialar tereddütsüz incelenecektir. Bu vahşete, azgınlığa, sapkınlığa kim/kimler ortak olmuşsa hepsi hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN DE ÇOCUKLAR KAÇIRILDI MI?

Jeffrey Epstein belgeleri, sosyal medyada ve bazı siyasetçilerin açıklamalarında Türkiye'den de çocukların kaçırıldığı iddialarını gündeme getirdi. Şamil Tayyar, konuyla ilgili olarak "Özellikle çocuk kaçırma iddiası çok vahim. Bu vahşete, azgınlığa, sapkınlığa kim/kimler ortak olmuşsa hepsi hesap vermelidir" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı belgeleri, küresel boyutta cinsel istismar ve fuhuş ağına dair bilgiler içeriyor. Epstein'ın, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı kurduğu belgelerle teyit edildi. Türkiye'den çocukların da bu ağı hedef almış olabileceği iddiaları, yerel ve uluslararası soruşturma açısından dikkatle incelenmesi gereken bir boyut olarak öne çıkıyor.

ABD'DE EPSTEIN SORUŞTURMASININ YENİ BELGELERİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Epstein'ın intihar ettiği sonucuna varırken, ünlü isimlerin yer aldığı "müşteri listesi" ile ilgili herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Belgelerde Prens Andrew, eski ABD Başkanları Donald Trump ve Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, aktör Kevin Spacey ve şarkıcı Michael Jackson gibi isimler geçiyor.

Bu yeni belgeler, Epstein'ın organize ettiği suç ağının genişliğini ve karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Belge sayısının 3 milyonu aşması, ABD Adalet Bakanlığı'nın şeffaflık adımı olarak değerlendiriliyor.

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Şamil Tayyar, Epstein belgelerine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, belgelerdeki yamyamlık, pedofili, işkence, sapıklık, tehdit ve şantaj gibi detaylara dikkat çekti. Tayyar, "Vicdanın kuruduğu noktadayız. Bu belgeler küresel ölçekte siyasi, adli ve toplumsal sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Tayyar, özellikle Türkiye açısından kritik olan iddiaların ivedilikle araştırılması çağrısı yaptı. Türkiye'den çocukların kaçırıldığı iddialarının soruşturulmasının önemine vurgu yapan Tayyar, "İnşallah, günyüzü görmezler" ifadelerini kullandı.