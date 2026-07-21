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Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber

Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber
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Beşiktaş, Wilfred Ndidi’nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme mücadelesinde Danimarka'nın Midtjylland takımı ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

WILFRED NDIDI SAKATLANDI

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Nijeryalı orta saha oyuncusunun gerçekleştirilen kontrolleri sonucunda sağ ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana siyah-beyazlı formayı tüm kulvarlarda 31 kez giyen 29 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, rakip kalelere 2 gol attı. Ndidi ayrıca 1 golün de asistini yaptı. 

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