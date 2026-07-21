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Temizlik için gittiği dairenin penceresinden düştü

Temizlik için gittiği dairenin penceresinden düştü
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Aksaray’da 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında pencere silen temizlik görevlisi Ş.Ö., dengesini sağlamak için tutunduğu demir korkulukların kırılması sonucu metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 46 yaşındaki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray’da 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında pencere temizliği yapan 46 yaşındaki temizlik görevlisi Ş.Ö., tutunduğu demir korkulukların aniden kırılması sonucu metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Talihsiz adam hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Aksaray merkez Tacin Mahallesi 98. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir temizlik firmasında görevli olan 46 yaşındaki Ş.Ö., temizlik yapmak için gittiği dairenin 1'inci katındaki pencereyi silmeye başladı. Bu sırada dengesini sağlamak amacıyla penceredeki demir korkuluklara tutunan Ş.Ö., korkuluğun yerinden kopup kırılmasıyla bir anda boşluğa düşerek beton zemine çakıldı.

YARDIM ÇIĞLIKLARINA ESNAF VE VATANDAŞLAR KOŞTU

Yere düşerek yaralanan temizlik görevlisinin yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen yardıma koştu. Durumun vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı görevliye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Ş.Ö.'nün tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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