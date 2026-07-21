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Şoförünü arı sokan TIR akaryakıt istasyonuna daldı; kaza kamerada

Şoförünü arı sokan TIR akaryakıt istasyonuna daldı; kaza kamerada
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Denizli'nin Buldan ilçesinde, direksiyon başında arı sokması sonucu baygınlık geçiren Fevzi Dursun'un kontrolünü kaybettiği TIR, akaryakıt istasyonuna dalarak başka bir TIR'a çarptı. Sürücü yaralanırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde direksiyon başındayken arının soktuğu Fevzi Dursun'un (52) kontrolünü kaybettiği TIR, akaryakıt istasyonuna daldı. Bu sırada yakıt alan başka bir TIR'a çarpan TIR'ın şoförü Dursun yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Buldan ilçe kavşağındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Manisa'dan Denizli yönüne giden Fevzi Dursun'un (52) kullandığı 64 NF 359 plakalı TIR'ın kabinine arı girdi. Arı sokmasına karşı alerjisi olan Dursun, arı sokunca baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. TIR, bu sırada istasyonda yakıt alan Osman Bahadır yönetimindeki 35 ASN 601 plakalı başka bir TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren ve kazada yaralanan Fevzi Dursun'u Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise olası bir tehlikeye karşı akaryakıt istasyonunda soğutma çalışması yaptı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın LPG ve diğer yakıt pompalarına yöneldiği sırada istasyonda yakıt alan park halindeki TIR'a çarparak durduğu görülüyor.

Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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