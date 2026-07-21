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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile görüştü Haber Videosunu İzle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de bir araya geldi. Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'de bir araya geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamındaki görüşme için TBMM'ye geldi. Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen bazı CHP'li milletvekilleri tarafından karşılandı.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis Tören Salonunda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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