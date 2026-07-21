TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'de bir araya geldi.

KURTULMUŞ İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA TERÖRSÜZ TÜRKİYE ZİRVESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamındaki görüşme için TBMM'ye geldi. Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen bazı CHP'li milletvekilleri tarafından karşılandı.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis Tören Salonunda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı