Enver Aysever kimdir? Enver Aysever kaç yaşında, nereli, evli mi?

Enver Aysever, Türk edebiyatı, tiyatro ve televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden biridir. 1971 yılında İstanbul'da doğan Aysever, hem akademik hem de sanatsal kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır. Peki, Enver Aysever kimdir? Enver Aysever kaç yaşında, nereli? Enver Aysever evli mi, eşi kim? Detaylar haberimizde.

ENVER AYSEVER KİMDİR?

Enver Aysever, 1 Ocak 1971 tarihinde İstanbul, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. Sosyoloji alanına olan ilgisi ile Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Eğitim hayatının ardından akademik kariyerine de adım atan Aysever, Doğuş, Yeditepe ve Arel Üniversitelerinde dersler vererek genç akademisyenlere ve öğrencilerine bilgi ve deneyimlerini aktarmıştır.

Tiyatro ve yazın dünyasına olan tutkusu ile tanınan Enver Aysever, edebiyat, televizyon ve gazetecilik alanlarında geniş bir kariyere sahiptir. Yazdığı kitaplar, tiyatro oyunları ve sunduğu televizyon programlarıyla Türkiye'de kültür-sanat ve medya dünyasında dikkat çekmiştir.

ENVER AYSEVER KAÇ YAŞINDA?

Enver Aysever, 1 Ocak 1971 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

ENVER AYSEVER NERELİ?

Enver Aysever, İstanbul doğumlu bir sanat ve medya kişiliğidir. İstanbul'un kültürel dokusundan beslenen Aysever, çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirmiştir. İstanbul, onun tiyatro ve yazın hayatına yön veren şehir olarak önemli bir rol oynamıştır. Şehrin kültürel çeşitliliği, Aysever'in eserlerine ve televizyon programlarına yansıyan entelektüel bakış açısına ilham vermiştir.

ENVER AYSEVER EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Enver Aysever, özel hayatını nispeten gizli tutan bir isimdir. Bildirilen bilgilere göre evli olup bir çocuk babasıdır. Eşiyle ilgili ayrıntılar medyada fazla yer almamakla birlikte, Aysever'in aile hayatı onun sanat ve medya kariyerine paralel olarak dengeli bir şekilde devam etmektedir.

TİYATRO ÇALIŞMALARI

Enver Aysever'in tiyatro serüveni lise yıllarında başlamıştır. Amatör olarak başladığı tiyatro çalışmalarını ilerleterek, ilk profesyonel oyununu "Durdurulmuş Zamanın Fotoğrafı" adlı eserle sahnelemiştir. Daha sonra "Tiyatro Çisenti" adlı tiyatro topluluğunu kurmuş ve birçok oyunu yazıp yönetmiştir.

Bazı önemli oyunları şunlardır:

Renkler ve Günce

Yağmurla Gelen Yüzler

Yabancı'da Camus

Açık Evlilik

Dilekçe

Frankie and Johnny

Bir İstanbul Masalı

Şimdi Yaşa Sonra Öde

Ne Kadınlar Sevdim

Ayrıca çocuklar için de önemli eserler üretmiş, bunları "Bebişler Karnavalı", "Renkler Cumhuriyeti", "Beyaz Dişler Ülkesi", "Güneşi Güldüren Soytarı", "Kakaolu Olsun", "Yaşamak Güzel Arkadaşım" gibi oyunlarla taçlandırmıştır.

TİYATRODAN SONRA KİTAPLARA YÖNELDİ

Tiyatrodaki başarısını yazın dünyasına taşıyan Aysever, çocuk oyunlarını "Çocuk Oyunları 1" adlı kitapta toplamıştır. Yine edebiyat alanında şunları kaleme almıştır:

Geç Kalmış Romantik (öykü)

Bir An Bin Parça (roman)

Nasıl Yazar Olunur (deneme)

Yaralısın Türkiye (deneme)

Ayrıca finans, kültür ve siyaset temalı gazete ve dergilerde yazılar yazmıştır. Bunlar arasında Finansal Forum, Varlık, Gösteri, İnsancıl, Cumhuriyet ve Birgün öne çıkar. Remzi Kitap gazetesinde ise Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

TELEVİZYONCULUK KARİYERİ

Enver Aysever'in televizyonculuk kariyeri TV8'de "Lacivert" adlı edebiyat dergisi programıyla başlamıştır. Ardından NTV Radyo'da "Kurşun Kalem" programını yürütmüştür. TV8'de yorum ve eleştirilerini "Haber Aktif" programının içinde "Yazın Aktif" köşesinde paylaşmıştır.

2007 yılında SKY Türk'te başlayan "Aykırı Sorular" ve "Ayrıntılar" programlarını hazırlayıp sunmuştur. Ayrıca "Siyasal Analiz, Sokağın Sesi, Üç Soru İki Yorum, Zamana Karşı" gibi programlarda da yorumculuk yapmıştır. Kanaltürk televizyonunda ise "Gündem Demokrasi, Ters Cephe, Pazar Politika" adlı programlarla siyasi yorumlarını aktarmıştır.

CNN TÜRK SERÜVENİ

2011-2012 sezonunda SKY Türk'ten CNN Türk'e transfer olan Enver Aysever, Altan Öymen, Nazlı Ilıcak ve Nagehan Alçı ile birlikte "Dört Bir Taraf" adlı programda yorumcu olarak yer almıştır. CNN Türk'te ise kendi programı olan **"Aykırı Sorular"**ı sunmaya devam etmiştir.

HABERAL VE AYGÜN'E TEPKİ İÇİN CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Enver Aysever, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile aktif siyasete katılmıştır. 2011 Milletvekili seçimlerinde Mehmet Haberal ve Sinan Aygün gibi sağ görüşlü isimlerin aday gösterilmesine tepki olarak CHP'deki görevlerinden istifa etmiştir. Aysever, bu süreçte CHP Parti Meclisi Üyesi olarak görev yapmıştır.