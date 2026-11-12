Enes Ünal kimdir? İki yıl sonra milli takıma dönen golcü hangi takımda oynuyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Getafe forması giyen Enes Ünal, Türkiye'nin Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi maçı öncesi yeniden A Milli Takım kampında. 29 yaşındaki santrfor iki yıl sonra milli takım kadrosuna girdi.

Arada geçen süre kolay değildi. Bournemouth'ta sakatlıkla geçen iki sezonun ardından Ağustos 2026'da İspanya'ya, 2020'de transfer olduğu Getafe'ye döndü. Bu sezon La Liga'da 11 maçta 2 gol attı.

ENES ÜNAL MİLLİ TAKIMA NE ZAMAN DÖNDÜ?

Enes Ünal, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 6 Kasım 2026'da açıkladığı 26 kişilik aday kadroyla milli takıma döndü. Kadro, Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Belçika ve Fransa maçları için kuruldu. Forvet hattında onunla birlikte Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün de var.

Oyuncu 11 Kasım'da kampta basın toplantısına çıktı ve yeniden milli formayı giymekten gurur duyduğunu söyledi.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Belçika maçı 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve atv'den canlı yayımlanacak. Milli takım üç gün sonra, 15 Kasım'da Bordeaux'daki Stade Matmut Atlantique'te Fransa'ya konuk olacak; o maç Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

ENES ÜNAL KİMDİR?

Enes Ünal, İspanya La Liga ekibi Getafe'de 19 numaralı formayı giyen milli santrfor. Sağ ayaklı oyuncunun boyu 1,87. Futbola Bursaspor altyapısında başladı ve profesyonel kariyerine de bu kulüpte adım attı. A Milli Takım'daki ilk maçını 31 Mart 2015'te Lüksemburg'a karşı oynanan özel maçta oynadı.

ENES ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

Enes Ünal 29 yaşında. 10 Mayıs 1997'de doğdu.

ENES ÜNAL NERELİ?

Enes Ünal Bursalı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu, kentin kulübü Bursaspor'da yetişti ve 2013-2015 arasında Bursaspor A takımında oynadı.

ENES ÜNAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Enes Ünal, 2015'te Bursaspor'dan Manchester City'ye transfer oldu. İngiliz kulübünde forma şansı bulamayınca Belçika'da Genk, Hollanda'da NAC Breda ve Twente formalarını kiralık olarak giydi.

2017'de Villarreal'e geçti. İspanya'da önce Levante'ye, ardından 2018-2020 arasında Real Valladolid'e kiralandı. Ağustos 2020'de beş yıllık sözleşmeyle Getafe'ye imza attı.

Şubat 2024'te kiralık olarak Premier Lig ekibi Bournemouth'a gitti, aynı yılın mayısında bonservisiyle bu takıma katıldı. Ağustos 2026'da Getafe'ye geri döndü; yeni sözleşmesi Haziran 2029'a kadar sürüyor.

ENES ÜNAL NE ZAMAN SAKATLANDI?

Enes Ünal, Ocak 2025'te Bournemouth'taki bir antrenmanda dizindeki ön çapraz bağı kopardı. Ameliyat olan oyuncu o sezon bir daha sahaya çıkamadı. Getafe'ye dönüşüyle birlikte yeniden düzenli forma giymeye başladı ve milli takım kapısı da bu sezon açıldı.