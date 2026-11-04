Emre Belözoğlu neden yok, Fenerbahçe Liverpool maçında Emre Belözoğlu yok mu? Emre Belözoğlu ne zaman göreve başlayacak?

Sabah saatlerinde Samandıra'ya giderek futbolcularla bir araya gelen Belözoğlu, takımın geçici sorumluluğunu yürüten Dirk Kuyt ile yaptığı görüşmenin ardından kararını verdi. 46 yaşındaki teknik adam, Liverpool maçını tribünden takip edecek. İşte Emre Belözoğlu'nun kararına ve Fenerbahçe'deki yeni dönemine dair ayrıntılar.

EMRE BELÖZOĞLU NEDEN YOK?

Emre Belözoğlu, Liverpool maçında takımın başında sahaya çıkmama kararı aldı. Belözoğlu'nun kulübede yer alabilmesi için gerekli tüm prosedürlerin tamamlandığı, ancak Dirk Kuyt ile yaptığı görüşmenin ardından karşılaşmaya çıkmama kararı verdiği belirtildi. Böylece deneyimli teknik adam, takımın Liverpool maçı hazırlıklarını yürüten teknik ekibin çalışmasına müdahale etmemeyi tercih etti.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇINDA EMRE BELÖZOĞLU YOK MU?

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Liverpool maçında yedek kulübesinde yer almayacak. 46 yaşındaki teknik adam, karşılaşmayı tribünden izleyecek. Sarı-lacivertlilerin Liverpool karşısında Dirk Kuyt yönetiminde sahaya çıkması bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU SAMANDIRA'YA GİTTİ

Emre Belözoğlu, çarşamba sabahı Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek futbolcularla bir araya geldi. Deneyimli teknik adam, ardından takımın geçici sorumluluğunu üstlenen Dirk Kuyt ile görüştü. Bu görüşmenin ardından Belözoğlu'nun Liverpool maçına çıkmama kararı aldığı öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Emre Belözoğlu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki görevine perşembe günü, yani 5 Kasım 2026'da başlayacak. Deneyimli teknik adamın, Liverpool maçının ardından ekibiyle birlikte takımın başına geçerek ilk antrenmanını yönetmesi bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI?

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından boşalan teknik direktörlük görevine kulübün efsane kaptanını getirdi.

FENERBAHÇE'DEN KAP AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, salı akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"YUVANA HOŞ GELDİN EMRE BELÖZOĞLU"

Fenerbahçe, KAP bildirisinin ardından resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla Belözoğlu'nun dönüşünü duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak… Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!"

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980'de İstanbul'da doğdu. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Başakşehir formalarını giyen Emre, Fenerbahçe'nin kaptanlığını da yaptı. Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk döneminde çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2,30'luk puan ortalaması yakalamıştı.