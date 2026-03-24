Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bugünkü grup toplantısında sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyaset dünyasında uzun süredir merak edilen bir isim olan Emine Ülker Tarhan, CHP'ye resmi olarak katıldı. Tarhan'ın siyasi geçmişi, hukuki kariyeri ve özel yaşamı vatandaşlar tarafından detaylı olarak araştırılmaya başlandı. Peki, Emine Ülker Tarhan kimdir? CHP'ye katılan Emine Ülker Tarhan kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? Detaylar...

EMİNE ÜLKER TARHAN KİMDİR?

Emine Ülker Tarhan, 29 Kasım 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Girit göçmeni bir babanın kızı olarak doğan Tarhan'ın babasının adı Ali, annesinin adı ise Halise'dir. Lise yıllarında lisanslı hentbol ve basketbol oyuncusu olarak spor alanında da aktif bir yaşam sürdü.

1981 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitimini 1986 yılında tamamladı. Mezuniyetinin ardından serbest avukatlık ve kamu avukatlığı yaptı. 1994 yılında hakimlik görevine başlayan Tarhan, Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev aldı. 2001-2011 yılları arasında Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde tetkik hâkimi olarak görev yaptı.

2007 yılında "Hakaret ve Tehdit Suçları" adlı kitabı yayımlayan Tarhan, aynı zamanda Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV)'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı. Bu birliğin Genel Sekreterliği ve 2009-2011 yılları arasında başkanlık görevlerini yürüttü.

EMİNE ÜLKER TARHAN KAÇ YAŞINDA?

Emine Ülker Tarhan, 29 Kasım 1963 doğumlu olduğu için 2026 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

EMİNE ÜLKER TARHAN NERELİ?

Emine Ülker Tarhan, Türkiye'nin güneyinde yer alan Mersin'in Tarsus ilçesi doğumludur. Ailesi Girit göçmeni kökenli olan Tarhan, hem kültürel hem de bölgesel mirasını yaşamı boyunca taşımıştır.

EMİNE ÜLKER TARHAN'IN EŞİ KİM?

Emine Ülker Tarhan, üniversite yıllarında sınıf arkadaşı olan Mehmet Umur Tarhan ile evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Ailesiyle birlikte özel hayatını gözlerden uzak şekilde sürdüren Tarhan, aynı zamanda siyaset ve hukuk alanındaki faaliyetleriyle kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

EMİNE ÜLKER TARHAN CHP'YE DÖNDÜ

Uzun bir aradan sonra Emine Ülker Tarhan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geri dönüş yaptı. CHP'nin bugünkü grup toplantısında Tarhan, partiye katılarak CHP lideri Özgür Özel tarafından kürsüye davet edildi ve rozet takıldı. Tarhan'ın partiye dönüşü, CHP'nin siyasetteki yeni hamleleri ve kadro yapılanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tarhan'ın CHP'ye katılımı, özellikle Türkiye siyasetinde deneyimli ve hukuk kökenli isimlerin yeniden siyasete dönmesi açısından büyük ilgi uyandırdı. Siyasi gözlemciler, Tarhan'ın CHP'deki rolünün önümüzdeki dönemde daha da görünür olacağını öngörüyor.