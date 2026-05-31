Uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Bülent Hızıloğlu (45), hayatını kaybetti.

Kavaklıdere Mahallesi ile Horozum Keserler Mahallesi arasındaki Delikyar mevkisinde meydana gelen kazada, Bülent Hızıloğlu'nun kontrolünü yitirdiği öne sürülen 64 ACC 862 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza, sabah saatlerinde diğer sürücüler tarafından farkedildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Hızıloğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hızıloğlu'nun cenazesi morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

