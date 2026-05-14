EKPSS ATAMA PUANLARI 2026: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı atama taban ve tavan puanları açıklandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) atama süreci, her yıl binlerce adayın kamuya yerleşme umudunu şekillendiren en önemli aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan yerleştirme sonuçları doğrultusunda oluşan taban ve tavan puanlar ise tercih döneminin en kritik verileri arasında yer alıyor. Peki, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı atama taban ve tavan puanları açıklandı mı? EKPSS atama puanları (taban ve tavan puanları) Detaylar...
ÖSYM’nin yayımladığı güncel atama sonuçlarına göre memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ), mühendis, avukat ve programcı gibi farklı kadrolarda oluşan en düşük ve en yüksek puanlar dikkat çekmektedir. Adaylar, bu veriler üzerinden geçmiş yerleştirme trendlerini analiz ederek kendi yerleşme ihtimallerini değerlendirmektedir.
ÖSYM verilerine göre 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen son EKPSS atamalarında, İstanbul lisans düzeyinde farklı kurum ve kadrolarda oluşan taban ve tavan puanlar aşağıdaki şekilde kaydedilmiştir:
EKPSS İSTANBUL LİSANS ATAMA PUANLARI
Adalet Bakanlığı – Memur (3 kontenjan)
En düşük puan: 80,82033 | En yüksek puan: 83,46869
Adalet Bakanlığı – Memur (1 kontenjan)
En düşük puan: 82,59678 | En yüksek puan: 82,59678
Adalet Bakanlığı – Memur (1 kontenjan)
En düşük puan: 80,36262 | En yüksek puan: 80,36262
Adalet Bakanlığı – Memur (1 kontenjan)
En düşük puan: 81,99646 | En yüksek puan: 81,99646
Adalet Bakanlığı – Memur (2 kontenjan)
En düşük puan: 80,73475 | En yüksek puan: 81,30246
Adalet Bakanlığı – Memur (1 kontenjan)
En düşük puan: 81,21282 | En yüksek puan: 81,21282
Adalet Bakanlığı – Memur (1 kontenjan)
En düşük puan: 82,06573 | En yüksek puan: 82,06573
Adalet Bakanlığı – Memur (1 kontenjan)
En düşük puan: 80,55413 | En yüksek puan: 80,55413
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Memur (1 kontenjan)
En düşük puan: 83,22015 | En yüksek puan: 83,22015
Bahçelievler Belediyesi – Memur (4 kontenjan)
En düşük puan: 80,52017 | En yüksek puan: 85,78403
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – İstatistikçi (2 kontenjan)
En düşük puan: 72,85074 | En yüksek puan: 73,50943
Diyanet İşleri Başkanlığı – İmam Hatip (11 kontenjan)
En düşük puan: 52,25315 | En yüksek puan: 63,52191
Diyanet İşleri Başkanlığı – Kuran Kursu Öğreticisi (1 kontenjan)
En düşük puan: 73,39943 | En yüksek puan: 73,39943
Esenler Belediyesi – Eğitmen (1 kontenjan)
En düşük puan: 79,43638 | En yüksek puan: 79,43638
Gelir İdaresi Başkanlığı – VHKİ (50 kontenjan)
En düşük puan: 80,35856 | En yüksek puan: 84,92462
Göç İdaresi Başkanlığı – Memur (2 kontenjan)
En düşük puan: 80,41694 | En yüksek puan: 80,59350
Göç İdaresi Başkanlığı – VHKİ (2 kontenjan)
En düşük puan: 82,75974 | En yüksek puan: 83,86119
Hava Kuvvetleri Komutanlığı – Arkeolog (1 kontenjan)
En düşük puan: 81,62162 | En yüksek puan: 81,62162
2026 yılı EKPSS yerleştirme verileri incelendiğinde, özellikle memur ve VHKİ kadrolarında puan yoğunluğunun arttığı, bazı branşlarda ise kontenjan sayısına bağlı olarak daha düşük puan aralıklarının oluştuğu görülmektedir. Bu durum, tercih döneminde adayların puan–kontenjan dengesini daha dikkatli analiz etmesini gerekli kılmaktadır.