2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında Dünya Kupası ne zaman bitiyor sorusu geliyor. İlk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyon, hem maç sayısı hem de turnuva formatıyla önceki Dünya Kupalarından farklı bir yapıya sahip. Grup aşamasında sona yaklaşılırken son 32 turuna yükselecek ekipler de netleşmeye başladı. Peki, Dünya Kupası ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Dünya Kupası grup maçları hangi tarihte bitecek? Detaylar...

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Turnuvanın final mücadelesi, New York New Jersey Stadı'nda gerçekleştirilecek. Finalde yarı final eşleşmelerini kazanan iki takım karşı karşıya gelecek ve yaklaşık bir ayı aşkın süren organizasyonun şampiyonu belli olacak.

Bu organizasyon, FIFA tarihinde ilk kez 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası olma özelliğini taşıyor. Yeni format nedeniyle hem maç sayısı hem de turnuvanın süresi önceki organizasyonlara göre daha uzun olarak planlandı. Toplamda 104 resmi karşılaşma oynanacak.

Final günü öncesinde ise aynı tarihte üçüncülük mücadelesi de gerçekleştirilecek. Bronz madalya maçında yarı finali kaybeden iki ekip karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI HANGİ TARİHTE BİTECEK?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması, 27 Haziran 2026 tarihinde tamamlanacak. Grup karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte son 32 turuna yükselen takımlar kesinlik kazanacak.

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından eleme heyecanı başlayacak. Son 32 turu ise 28 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak ilk karşılaşmalarla başlayacak.

Turnuvanın eleme aşamaları şu şekilde ilerleyecek:

Son 32 Turu

28 Haziran - 4 Temmuz 2026

Son 16 Turu

4 Temmuz - 7 Temmuz 2026

Çeyrek Final

9 Temmuz - 12 Temmuz 2026

Yarı Final

14 Temmuz - 15 Temmuz 2026

Üçüncülük Maçı

19 Temmuz 2026

Final

19 Temmuz 2026

FIFA'nın yeni turnuva formatı kapsamında grup aşamasının ardından eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmalar sonunda dünya şampiyonu belirlenecek.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEME TURU MAÇ PROGRAMI

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde açıklandı:

Son 32 Turu

28 Haziran Pazar

Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi (Los Angeles Stadı) – 22.00

29 Haziran Pazartesi

Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi (Houston Stadı) – 20.00

Maç 74: E Grubu lideri - A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü (Boston Stadı) – 23.30

30 Haziran Salı

Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi (Monterrey Stadı) – 04.00

Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi (Dallas Stadı) – 20.00

1 Temmuz Çarşamba

Maç 77: I Grubu lideri - C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü (New York New Jersey Stadı) – 00.00

Maç 79: A Grubu lideri - C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü (Mexico City Stadı) – 04.00

Maç 80: L Grubu lideri - E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü (Atlanta Stadı) – 19.00

Maç 82: G Grubu lideri - A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü (Seattle Stadı) – 23.00

2 Temmuz Perşembe

Maç 81: D Grubu lideri - B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü (San Francisco Bay Area Stadı) – 03.00

Maç 84: H Grubu lideri - J Grubu ikincisi (Los Angeles Stadı) – 22.00

3 Temmuz Cuma

Maç 83: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi (Toronto Stadı) – 02.00

Maç 85: B Grubu lideri - E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü (BC Place Vancouver Stadı) – 06.00

Maç 88: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi (Dallas Stadı) – 21.00

4 Temmuz Cumartesi

Maç 86: J Grubu lideri - H Grubu ikincisi (Miami Stadı) – 01.00

Maç 87: K Grubu lideri - D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü (Kansas City Stadı) – 04.30

SON 16 TURU TAKVİMİ

4 Temmuz: Maç 90

5 Temmuz: Maç 89 ve Maç 91

6 Temmuz: Maç 92 ve Maç 93

7 Temmuz: Maç 94, Maç 95 ve Maç 96

ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ

9 Temmuz: Maç 97

10 Temmuz: Maç 98

12 Temmuz: Maç 99 ve Maç 100

YARI FİNAL TAKVİMİ

14 Temmuz: Maç 101

15 Temmuz: Maç 102

ÜÇÜNCÜLÜK VE FİNAL MAÇLARI

19 Temmuz 2026 Pazar

Üçüncülük Maçı

Maç 103: Maç 101 Mağlubu - Maç 102 Mağlubu (Miami Stadı) – 00.00

Final

Maç 104: Maç 101 Galibi - Maç 102 Galibi (New York New Jersey Stadı) – 22.00

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayan maratonun ardından 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Grup maçlarının bitmesiyle birlikte son 32 turundan itibaren eleme sistemi uygulanacak ve toplam 104 karşılaşmanın ardından yeni dünya şampiyonu belli olacak.