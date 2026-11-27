Doğum yardımı, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için ilk çocukta tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocukta ayda 1.500 lira, üçüncü ve sonraki her çocukta ayda 5 bin lira olarak ödeniyor. Kasım ayı ödemeleri 27 Kasım 2026'da Halkbank aracılığıyla annelerin hesaplarına yatırıldı.

Ödemeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yazılı bir açıklamayla duyurdu. Bakanlığın verilerine göre yardım başladığından bu yana 1 milyon 450 bin 685 anneye toplam 33 milyar 256 milyon 925 bin lira ödendi.

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Tutar, çocuğun ailenin kaçıncı çocuğu olduğuna göre değişiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı tutarlar şöyle:

Çocuk Ödeme şekli Tutar Birinci çocuk Tek seferlik 5.000 TL İkinci çocuk Aylık, 5 yaşını tamamlayana kadar 1.500 TL Üçüncü ve sonraki çocuklar Aylık, 5 yaşını tamamlayana kadar 5.000 TL

Bakanlık bu tutarları 2025 Aile Yılı kapsamında güncellediğini ve 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklara uyguladığını belirtiyor. 27 Kasım açıklamasında yeni bir artıştan söz edilmedi. Tutarlar değişmezse ikinci çocuk için 60 ayda toplam 90 bin lira, üçüncü ve sonraki her çocuk için 300 bin lira ödenmiş oluyor.

DOĞUM YARDIMI NEREYE YATAR?

Para annenin hesabına yatıyor. Ödemeler Halkbank aracılığıyla yapılıyor; kasım ayı ödemesi de 27 Kasım'da bu yolla hesaplara geçti. Başvurusu onaylanan aileler ödeme bilgilerini Bakanlığın "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasından görebiliyor.

DOĞUM YARDIMI NASIL ALINIR?

Başvuru iki yoldan yapılıyor: e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" uygulaması. Bakanlık, açıklanan tutarların 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için geçerli olduğunu söylüyor. Başvurunun onaylanmasının ardından birinci çocuk için ödeme bir kez yapılıyor, ikinci ve sonraki çocuklar için ise her ay düzenli ödeme başlıyor.

KAÇ ANNE VE ÇOCUK YARARLANDI?

Bakan Göktaş'ın açıklamasındaki rakamlara göre bugüne kadar 1 milyon 450 bin 685 anne yardım aldı. Çocukların dağılımı şöyle:

Toplam çocuk: 1 milyon 495 bin 87

Birinci çocuk: 626 bin 326

İkinci çocuk: 454 bin 991

Üçüncü ve sonraki çocuklar: 413 bin 770

Her ay düzenli ödeme alan çocuk (ikinci ve sonraki): 870 bin 888

TEMMUZDAN BU YANA NE DEĞİŞTİ?

Bakanlık temmuz ödemesini 30 Temmuz 2026'da duyurmuştu. O açıklamayla kasım açıklamasındaki rakamlar yan yana konunca dört ayda yaklaşık 275 bin annenin daha yardıma dahil olduğu görülüyor.

Veri 30 Temmuz 2026 27 Kasım 2026 Yararlanan anne 1.175.601 1.450.685 Yararlanan çocuk 1.201.173 1.495.087 Düzenli ödeme alan çocuk 700.541 870.888 Toplam ödeme 22,5 milyar TL 33,26 milyar TL

Toplam ödeme aynı dönemde yaklaşık 10,8 milyar lira arttı. Bu rakamlar aylık değil, yardımın başladığı günden bu yana yapılan ödemelerin toplamı.

ÖDEMELER NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Bakanlığın açıklamasına göre ikinci ve sonraki çocuklar için aylık ödeme, çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz sürecek. Birinci çocuk için aylık ödeme yok; 5 bin liralık destek bir kez veriliyor. Bakanlık aralık ayı ödemesinin tarihini henüz duyurmadı.