Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, bugüne kadar 1 milyon 450 bin 685 anneye toplam 33 milyar 256 milyon 925 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada bugüne kadar doğum yardımlarından toplam 1 milyon 495 bin 87 çocuğun faydalandığını belirterek, ikinci, üçüncü ve sonraki çocuklar olmak üzere 870 bin 888 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını kaydetti. Göktaş, "Yardımdan faydalanan çocuklardan 626 bin 326'sı ailelerin birinci çocuğu, 454 bin 991'i ikinci çocuğu, 413 bin 770'i ise üçüncü ve üzeri çocuklar" ifadelerini kullandı.

Hak sahiplerinden 35 bin 149'unun iki ve üzeri çocuğa sahip olduğunu belirten Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımlarıyla 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklara ise aylık 5 bin lira destek sağlandığını hatırlattı.

"Annelerin hesabına 33 milyar 256 milyon 925 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk"

Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında vatandaşlara sağlanan önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, "Bu kapsamda kasım ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 450 bin 685 annenin hesabına 33 milyar 256 milyon 925 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ödemeler çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek

Doğum yardımı başvurularının e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin ödeme bilgilerine mobil uygulama üzerinden ulaşabileceğini bildirdi. Göktaş, Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırılan düzenli doğum yardımı ödemelerinin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı