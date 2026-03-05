Doğum izni SON DAKİKA: Anne ve babalara doğum izni uzatıldı mı, kaç gün oldu? Yeni babalık izni kaç gün olacak?

Türkiye'de doğum izni süresinin artırılmasına yönelik çalışmalarında sona gelindi. 2026 yılı itibarıyla, kadın çalışanların iş ve aile hayatı dengesini güçlendirmek ve nüfus dinamiklerini korumak amacıyla "ücretli doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması" gündeme alındı. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, mevcut durumda doğum izni Meclis'ten geçti mi? Anne ve babalara doğum izni uzatıldı mı, kaç gün oldu? Yeni babalık izni kaç gün olacak? İşte tüm detaylar…

ANNE VE BABALARA DOĞUM İZNİ UZATILDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, doğum izni ve babalık izni sürelerinin uzatılması çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Bakan Göktaş, TBMM'ye sunulan kanun teklifine ilişkin şunları ifade etti:

"Önümüzdeki haftalarda önce tabi Komisyona, akabinde de Genel Kurula gelmesini öngörüyoruz. 16 haftadan 24 haftaya çıkmasını önerdik. Doğum öncesi 8 haftanın annelerimiz isterse 6 haftasını doğum sonrasına ekleyerek süreci bu şekilde tamamlayacağız. Mevcutta izinde olanlar otomatik olarak bu düzenlemeden aynı haftalar kapsamında yararlanacak."

Bu açıklama, hem mevcut hem de gelecekte doğum izni kullanacak anneleri ve babaları doğrudan ilgilendiriyor. Ayrıca, kanun teklifi hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlendi.

DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN OLDU 2026?

Yeni düzenleme ile kadın çalışanlara yönelik doğum izni süresi şu şekilde olacak:

Doğum öncesi: 8 hafta (isteğe bağlı olarak 6 haftaya düşürülebilecek)

Doğum sonrası: 16 hafta

Toplam analık izni: 24 hafta

Çoğul gebelik durumunda ise doğum izni süresi 26 hafta olarak uygulanacak. İş Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikler, kadın işçi ve memurların doğum öncesi ve sonrası izin haklarını artırıyor.

Ayrıca, beklenen doğum tarihinden önce sağlık durumu uygun olan kadın memurlar, tabip raporuyla belgelemeleri durumunda doğum öncesi izninden 1-2 haftaya kadar çalışabilecek.

YENİ BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kanun teklifine göre babalık izni de artırılıyor. Daha önce eşinin doğum yapması durumunda 5 gün olan babalık izni, 10 güne çıkarılacak.

Bakan Göktaş, bu düzenlemeyle birlikte hem kadın hem erkek çalışanların, çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkından da faydalanabileceğini belirtti. Bu sayede iş ve aile hayatı arasındaki denge daha da güçlendirilmiş olacak.

DOĞUM İZNİNE EK ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ İZİN HAKLARI

Kanun teklifinde işçiye ve memura sağlanan ek haklar da öne çıkıyor:

Bir veya birden fazla çocuğa sahip olan, eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan işçilere, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra 10 gün ücretsiz izin hakkı tanınacak.

Kadın işçiye, talep etmesi halinde 24 haftalık (çoğul gebelikte 26 haftalık) sürenin tamamlanmasının ardından ücretsiz izin verilebilecek.

Bu haklar, ailelerin çocuk bakımı ve iş hayatını dengede tutmalarına destek olacak şekilde tasarlandı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN DOĞRUDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında katıldığı ''Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde'' şunları ifade etti:

"Kadınların istihdama katılımını desteklerken, iş ve aile hayatı arasındaki uyumu kuvvetlendiren modelleri de kalıcı hale getiriyoruz. AK Parti grubumuz tarafından bugün Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifiyle kadınlar için ücretli doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalar için ise babalık iznini 5 günden 10 güne çıkarıyoruz. Amacımız, kadınların potansiyelini kalıcı mekanizmalarla, yaygın fırsatlarla ve güçlü kurumsal yapılarla büyütmeyi hedefliyoruz."

Bakan Göktaş, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı.

DOĞUM İZNİ NE ZAMAN 24 HAFTA OLACAK?

Resmi açıklamalara göre, Meclis'te kanun teklifinin komisyondan geçmesinin ardından Genel Kurul'da kabul edilmesi bekleniyor. Yasalaşması durumunda, mevcut durumda doğum izni kullanan anneler de yeni düzenlemeden faydalanacak.

Bakan Göktaş, süreci şu sözlerle özetledi:

"Mevcutta izinde olanlar otomatik olarak bu düzenlemeden aynı haftalar kapsamında yararlanacak. Çalışmamız tamamlandı, 16 haftadan 24 haftaya çıkmasını önerdik. Doğum öncesi 8 haftanın annelerimiz isterse 6 haftasını doğum sonrasına ekleyerek süreci bu şekilde tamamlayacağız."