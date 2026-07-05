DOA geri dönüşüm noktaları İzmir, İzmir’de nerelerde depozitolu pet şişe iade yeri var?
Depozito Yönetim Sistemi'nin yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar, "DOA geri dönüşüm noktaları İzmir’de nerede?" ve "İzmir’de depozitolu pet şişe iade yeri var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İçecek ambalajlarını iade ederek depozito bedelini geri almak isteyenler, en yakın DOA cihazlarının bulunduğu noktaları araştırıyor. İşte İzmir’deki depozitolu pet şişe iade noktalarına ilişkin merak edilenler.
Çevre dostu uygulamalar kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi, İzmir'da da birçok noktada kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda "DOA geri dönüşüm noktaları İzmir'da nerelerde?" ve "Depozitolu pet şişe iade yeri neresi?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İzmir'da DOA cihazlarının bulunduğu noktalar ve ambalaj iade sürecine dair detaylar.
DOA GERİ DÖNÜŞÜM NOKTALARI İZMIR: İZMIR’DE DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?
Depozito Yönetim Sistemi'nin yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar, İzmir'daki DOA geri dönüşüm noktalarını araştırmaya başladı. Depozitolu pet, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade ederek depozito bedelini geri almak isteyen kullanıcılar, en yakın iade noktasını ve sistemin nasıl çalıştığını merak ediyor. İşte DOA iade noktaları ve depozitolu ambalaj iade sürecine ilişkin detaylar.
İZMIR’DE DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?
Depozitolu ambalajlar, DOA İade Makinesi veya DOA İade Merkezi bulunan noktalara teslim edilebiliyor. İzmir'daki en yakın iade noktasını öğrenmek isteyen kullanıcılar, DOA mobil uygulamasında yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü kullanabiliyor.
Ayrıca DOA'nın internet sitesindeki "Nereye İade Ederim?" sayfası üzerinden de harita yardımıyla en yakın iade merkezleri görüntülenebiliyor ve yol tarifi alınabiliyor.
DOA İADE MAKİNESİ NASIL KULLANILIR?
Depozitolu ambalaj iadesi yapmak isteyenlerin öncelikle DOA İade Makinesi'nin ekranına dokunarak işlemi başlatması gerekiyor. Daha sonra DOA mobil uygulamasındaki "İade Et" butonuna tıklanıyor ve makinede görünen karekod cep telefonuyla okutuluyor.
Ardından depozitolu boş ambalajlar makinenin besleme haznesine tek tek yerleştiriliyor. İşlem tamamlandığında depozito bedeli anında kullanıcının DOA Cüzdanı'na aktarılıyor.
HANGİ AMBALAJLAR İADE EDİLEBİLİYOR?
Sistem kapsamında 0,10 litre ile 3,01 litre arasında değişen tek kullanımlık PET, cam ve alüminyum şişe veya kutu ambalajlı ürünler iade edilebiliyor.
Ancak iade edilecek ambalajların üzerinde DOA işaretinin bulunması gerekiyor. İşaret taşımayan ambalajlar sistem kapsamında kabul edilmiyor.
GÜNLÜK İADE LİMİTİ KAÇ ADET?
DOA sistemi kapsamında kullanıcılar günlük en fazla 200 adet ambalaj iade edebiliyor. Belirlenen limitin üzerindeki iadeler aynı gün içerisinde işleme alınmıyor.
DOA CÜZDAN VE ÇEVRESEL KAZANIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?
İade işlemi sonrasında yüklenen depozito bedelleri DOA mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden DOA Cüzdan bölümünden görüntülenebiliyor.
Bunun yanı sıra kullanıcılar, uygulamadaki "Aylık Çevresel Kazanımlarım" alanından ya da internet sitesindeki "Çevresel Kazanımlar" menüsünden bugüne kadar iade ettikleri cam, PET ve alüminyum ambalaj sayılarını da takip edebiliyor. Bu sayede hem kazanılan depozito tutarı hem de geri dönüşüme sağlanan çevresel katkı düzenli olarak görüntülenebiliyor.
İZMİR DOA İADE NOKTALARI
Bornova: Ege Üniversitesi, Erzene Mah. Ege Üniversitesi Kampüsü No:1/A
Karabağlar: A101 Dörtyol, Yunus Emre Mah. 4012 Sok. No:59-61/A
Karabağlar: BİM Kibar Mahallesi, Kibar Mah. 3788. Sokak No:2/6
Buca: İzmir Ahmet Yesevi Market, Atatürk Mah. 220. Sokak No:69/A
Balçova: İzmir Balçova Fevzi Çakmak Market, Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Sokak No:9/A
Buca: Buca Yıldız Market, Yıldız Mah. Ahmet Piriştina Bulvarı No:27/A
Buca: Dokuz Eylül Üniversitesi, Adatepe Mah. Tınaztepe Yerleşkesi No:1/A
Çiğli: BİM Mimar Sinan, Cumhuriyet Mah. Mimar Sinan Cad. No:15/1
Narlıdere: İzmir Narlıdere Market, Çamtepe Mah. Güngören Cad. No:7/A
Bornova: Atkasan Atık Değerlendirme, Gürpınar Mah. 7004/13 Sokak No:4
Karşıyaka: CarrefourSA Örnekköy Süper, Zübeyde Hanım Mah. 7532. Sokak No:122/B
Karşıyaka: BİM Örnekköy, Örnekköy Mah. Nazım Hikmet Bulvarı No:36/1
Karşıyaka: İzmir Karşıyaka Serinkuyu Market, İmbatlı Mah. 6070. Sokak No:22/E
Çiğli: Migros Egekent MM, İzkent Mah. 8831 Sokak No:2/A
Çiğli: A101 Yeni Mahalle, Ataşehir Mah. Eski Havaalanı Cad. No:43
Gaziemir: İzmir Gaziemir Market, Gazi Mah. Önder Cad. No:67/B
Menemen: İzmir Menemen Koyundere Market, Ulus Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:7/A
Gaziemir: CarrefourSA Gaziemir Emlak Konutları, Gazikent Mah. Akçay Cad. No:330/A
Bornova: Revomat İzmir, Kavaklıdere Mah. Ankara Cad. No:276
Menderes: BİM Cumaovası, Görece Cumhuriyet Mah. Muhtar Nihat Sertel Cad. No:18A
Bornova: İzmir Bornova Turgut Reis Market, İnönü Mah. Turgut Reis Cad. No:103/A
Konak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark, Mimar Sinan Mah. 9 Eylül Meydanı No:9/1
Konak: BİM Agora, Pazaryeri Mah. 948 Sokak No:25/1
Bayraklı: İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/2
Torbalı: Migros Torbalı MM, Torbalı Mah. 5012 Sokak No:2/4A
Urla: BİM Cumhuriyet, Hacı İsa Mah. Cumhuriyet Cad. No:135/1
Urla: Migros Besim Uyal Cad. MM, Altıntaş Mah. Ahmet Besim Uyal Cad. No:8/3/B
Urla: A101 Sanayi, Altıntaş Mah. Ahmet Besim Uyal Cad. No:60/1
Menderes: A101 Görece, Ata Mah. Yazar Namık Kemal Cad. No:7
Torbalı: A101 Cemali Tuncer, Alpkent Mah. Cemali Tuncer Bulvarı No:3/A-B
Kemalpaşa: İzmir Kemalpaşa Kirazlı Caddesi Market, Sekiz Eylül Mah. Kirazlı Cad. No:70/A
Güzelbahçe: BİM Yelki, Yelki Mah. 2251. Sokak No:17A
Torbalı: ÇATOM Torbalı İzmir Şubesi, İnönü Mah. 139. Sokak No:46/1
Aliağa: CarrefourSA Aliağa Hürriyet Süper, Yeni Mah. Hürriyet Cad. No:50/1
Foça: CarrefourSA Foça Atatürk Mahallesi Süper, Mustafa Kemal Atatürk Mah. Nazım Hikmet Cad. No:8/A-B
Aliağa: İzmir Aliağa Beyazıt Market, Atatürk Mah. Beyazıt Cad. No:25/A
Torbalı: BİM Yemişlik, Yemişlik Mah. Aydın Cad. No:271/1
Foça: Migros Mjet Yenifoça İzmir Caddesi, Fevzi Çakmak Mah. Akar Sokak No:3
Menemen: Bakırçay Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No:1/A
Tire: BİM Selçuk Yolu, Turan Mah. Çağla Sokak No:10/1
Güzelbahçe: A101 Balık Hali, Yalı Mah. Mithatpaşa Cad. No:465
Güzelbahçe: Migros Güzelbahçe MM, Yalı Mah. 264 Sokak No:1
Seferihisar: A101 Turabiye, Turabiye Mah. 31/1 Sokak No:34-38/A
Seferihisar: BİM Camikebir, Camikebir Mah. 52/1 Sokak No:21A