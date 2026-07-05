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4 aracın karıştığı kazada; otomobilden yola fırlayan Emircan öldü

4 aracın karıştığı kazada; otomobilden yola fırlayan Emircan öldü
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ağabeyinin kullandığı otomobilden yola fırlayan Emircan Doğan (24) hastanede kurtarılamadı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 2 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada, ağabeyinin kullandığı otomobilden yola fırlayan Emircan Doğan (24), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda meydana geldi. Fethiye'den Ölüdeniz yönüne seyreden Engin Doğan'ın (22) kontrolünü yitirdiği 34 CTL 136 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 48 T 3101 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan otomobil, karşı yönden gelen 48 ARN 030 plakalı minibüse çarptı. Kazanın ardından duran minibüse de arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Ağabeyi Engin Doğan'ın kullandığı otomobilin, açılan arka kapısından yola fırlayan Emircan Doğan, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kalp masajının ardından Doğan, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Emircan Doğan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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