Mbappe'nin Paraguay kalecisine yaptığı hareket ortalığı karıştırdı

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Paraguay, Philadelphia Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransa, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin penaltıdan kaydettiği tek golle rakibini 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Mücadeleye Mbappe'nin bitiş düdüğünün ardından sergilediği tavır damga vurdu.

Müsabaka boyunca Paraguaylı futbolcuların oldukça sert müdahalelerine maruz kalan Fransız yıldız Mbappe, karşılaşmanın son düdüğü çaldıktan sonra Paraguay kaleciyi sinirlendirdi. Orlando Gill, son düdük çalar çalmaz Mbappe’yi tebrik etmek amacıyla elini uzattı fakat Mbappe, rakip kalecinin bu hamlesini görmezden gelerek Gill'in elini havada bıraktı.

''O AN ÇOK SİNİRLENDİM''

Uğradığı bu saygısızlık karşısında sinirlerine hakim olamayan Gill, elindeki topu arkasını dönüp giden Mbappe'nin sırtına fırlatarak tepki gösterdi. Maç sonunda açıklama yapan yıldız kaleci, "Maç sonu Mbappe'yi tebrik etmek için elimi uzattım ama beni görmezden geldi. Bu yaptığı harekete o an çok sinirlendim." dedi.

''SAHAYA SMOKİNLE ÇIKACAĞIMIZI SANDILAR''

Mbappe de karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak maçın başından itibaren kendilerini sert bir oyunun beklediğinin bilincinde olduklarını ifade etti. Kendilerine yönelik fiziksel oyuna göndermede bulunan yıldız futbolcu, "Nasıl bir atmosferle karşılaşacağımızı çok iyi biliyorduk. Eğer kazanmak gerekiyorsa biz de işin içine sertlik katabiliriz, 'çirkin' futbol oynamayı da biliriz. Rakibimiz bizim sahaya adeta bir smokinle çıkacağımızı hayal etmişti ama biz sahada gereken mücadeleyi gösterdik ve istediğimizi aldık.'' sözlerini sarf etti.