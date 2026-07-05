Haberler

Mbappe'nin Paraguay kalecisine yaptığı hareket ortalığı karıştırdı

Mbappe'nin Paraguay kalecisine yaptığı hareket ortalığı karıştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Paraguay'ı eleyerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından Kylian Mbappe'nin rakip kaleci Orlando Gill'e yaptığı hareket büyük ses getirdi. Mbappe, Paraguaylı kalecinin maç sonunda uzattığı eli görmezden gelirken, bu konu hakkında konuşan Gill, "Maç sonu Mbappe'yi tebrik etmek için elimi uzattım ama beni görmezden geldi. Bu yaptığı harekete o an çok sinirlendim'' dedi.

  • Fransa, Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle Paraguay'ı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi.
  • Mbappe, maç sonunda Paraguay kalecisi Orlando Gill'in tebrik elini havada bıraktı.
  • Gill, Mbappe'nin bu hareketine sinirlenerek topu sırtına fırlattı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Paraguay, Philadelphia Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransa, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin penaltıdan kaydettiği tek golle rakibini 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Mücadeleye Mbappe'nin bitiş düdüğünün ardından sergilediği tavır damga vurdu.

TEBRİK ETMEK İSTEDİ, KARŞILIK ALAMADI 

Müsabaka boyunca Paraguaylı futbolcuların oldukça sert müdahalelerine maruz kalan Fransız yıldız Mbappe, karşılaşmanın son düdüğü çaldıktan sonra Paraguay kaleciyi sinirlendirdi. Orlando Gill, son düdük çalar çalmaz Mbappe’yi tebrik etmek amacıyla elini uzattı fakat Mbappe, rakip kalecinin bu hamlesini görmezden gelerek Gill'in elini havada bıraktı.

''O AN ÇOK SİNİRLENDİM''

Uğradığı bu saygısızlık karşısında sinirlerine hakim olamayan Gill, elindeki topu arkasını dönüp giden Mbappe'nin sırtına fırlatarak tepki gösterdi. Maç sonunda açıklama yapan yıldız kaleci, "Maç sonu Mbappe'yi tebrik etmek için elimi uzattım ama beni görmezden geldi. Bu yaptığı harekete o an çok sinirlendim." dedi. 

''SAHAYA SMOKİNLE ÇIKACAĞIMIZI SANDILAR''

Mbappe de karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak maçın başından itibaren kendilerini sert bir oyunun beklediğinin bilincinde olduklarını ifade etti. Kendilerine yönelik fiziksel oyuna göndermede bulunan yıldız futbolcu, "Nasıl bir atmosferle karşılaşacağımızı çok iyi biliyorduk. Eğer kazanmak gerekiyorsa biz de işin içine sertlik katabiliriz, 'çirkin' futbol oynamayı da biliriz. Rakibimiz bizim sahaya adeta bir smokinle çıkacağımızı hayal etmişti ama biz sahada gereken mücadeleyi gösterdik ve istediğimizi aldık.'' sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi

Tatil cennetimizi dumanlar sardı! 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
''Ölmüş annesine küfür edildi'' iddiasına Gustavo Alfaro'dan çok sert yanıt

''Ölmüş annesine küfür edildi'' iddiası! Ülke bu olayla çalkalanıyor
Fatih Terim, ''Ben bunu asla yaptırmam'' diyerek rest çekti

''Ben bunu asla yaptırmam'' diyerek rest çekti
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi

Diş ağrısıyla gittiği hastaneden sonra hayatı kabusa döndü