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Verdiği sözü tuttu! Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi

Verdiği sözü tuttu! Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi Haber Videosunu İzle
Verdiği sözü tuttu! Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda yerinden takip etti ve açıklamalarda bulundu.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde büyük heyecan Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda büyük bir heyecanla devam ediyor.

KIRKPINAR'DA ALİ KOÇ SÜRPRİZİ

Birçok ünlü isim dev heyecanı yerinde takip ederken, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç da 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda hazır bulundu. 

''DAHA YÜKSEKLERE TAŞIMALIYIZ''

Kırkpınar'a ilk kez katılım gösterdiğini belirten Ali Koç, "İlk defa buradayım. Söz vermiştim. Bugüne nasip oldu. Başkanımız da bize güzel ev sahipliği yapıyor. Bir geleneği burada seyretmeye geldik. Dünyadaki en eski sporlardan biri hatta en eskisi, ülke tanıtımı için de çok önemli bir fırsat. Milyonların seyrettiği bir spor. Belki de futbol maçları kadar rating alır diye düşünüyorum. Hep birlikte omuz omuza vererek geleneğimizi daha yükseklere taşımalıyız." dedi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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