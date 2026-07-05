Fatih Terim, ''Ben bunu asla yaptırmam'' diyerek rest çekti

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, kendi YouTube kanalında 2026 Dünya Kupası maçlarını değerlendirirken geçmişe dair önemli açıklamalarda bulundu.

"DİKKAT ÇEKİCİ BİR MAÇ"

FIFA 2026 Dünya Kupası'nı yorumlayan Fatih Terim, "Her maç birbirinden daha hareketli ve enteresan geçti. Her maçın kendine ait bir hikayesi var. Brezilya - Japonya'ya bakıyoruz, uzatmalarda sonuçlandı. Almanya - Paraguay maçında Almanya elendi. Hollanda - Fas için sürpriz diyemem. İlk günden beri Meksika'ya da dikkat edilmesi gereken bir takım olarak bakıyorum. İngiltere ile eşleştiler. Tarihi stadyumlarında oynayacaklar. İngilizler için de nostalji olabilir. Agresif, iyi pas yapan ve oyunun iki yönünü iyi oynayan bir Meksika gördük. Dikkat çekici maçlardan biri olacak." dedi.

"EN BÜYÜK SÜRPRİZ OLABİLİRDİ"

Sürpriz yapabilecek takım olarak Yeşil Burun Adaları'nı işaret eden Terim, "En büyük sürpriz, tabii ki Yeşil Burun olabilirdi. Düşünün, yurt dışında yaşayan vatandaşları adadakilerden fazla; nüfusları 500 binin bile altında. Garry Rodrigues de oralı, o da kadroya girebilirdi. Aile ve kültür bağlarını araştırıp farklı ülkelerde yetişen oyuncuları buluyorlar. Mesela İrlandalı stoperin babası oralı. Bu bağlantılar sayesinde güçlü bir kadro kurdular ve Messi'li favorilerden birine karşı ciddi direnç gösterdiler." ifadelerini kullandı.

''EN DOĞRU KURAL ŞİMDİLİK BU''

Fatih Terim, sözlerine devam ederek "Her biten maçtan, penaltılı elenen maçtan sonra bir takım kural teklifleri geliyor. Bana zorlama geldi. Bir tanesi diyor ki, gol atıncaya kadar oynasınlar, bir tanesi 18'in üzerinden şutlar çekilsin, bunlar saçma artık. Bazısı şaka yollu gibi geldi bana. Bana ciddi eleştirenler de var. Şu andaki kural, yapılacak en iyi kural. Eğer bir şey yapılacaksa, iki 15 yerine tek 20 dakika oynanmalı. Bence en doğru kural şimdilik bu." yorumunda bulundu.

"BEN YADIRGADIM"

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in, "Penaltılara hazırız." sözlerini değerlendiren Fatih Terim, "Ben yadırgadım açıkçası. Penaltılara da hazırız manasında söyledilerse saygı duyarım ama direkt maçı söylemeden bunu söylemek doğru değil. Birinci tezim daha doğru geliyor bana ama penaltılara da çalışılabilir." açıklamasını yaptı.

"BEN BUNU ASLA YAPTIRMAM"

Kendisinin oyuncularını asla penaltılara çalıştırmayacağını ifade ederek, "Ben maçtan bir gün önceki antrenmanda penaltı atışları yaptıran bir hoca değilim. Benim oradaki dayanağım; oyuncu 'Biz penaltılara kalmayı planlıyormuşuz' gibi algılar. Çok net. Acaba defans mı oynayacağız, acaba beraberliğe mi oynayacağız? Beni tanımalarına ve niyetimi bilmelerine rağmen 'Acabalar' sıkıntı yaratabilir. Ben bunu asla yaptırmam.'' şeklinde konuştu.

"ATILDIĞI ANI GÖRMEDİM"

17 Mayıs 2000'deki UEFA Kupası finali hakkında itirafta bulunan deneyimli hoca, "UEFA Kupası finalinde penaltılar için kafamızda 7-8 kişi vardı. Neden 7-8? Her an bir tanesi 'Hocam ben iyi değilim' diyebilir. Hagi atılmasa, penaltı atmayacak mıydı? Adam frikiği penaltı gibi atıyor. Tabii ki atacak. Hagi'nin atıldığı anı görmedim önce. Kulübede bir değişiklik için konuşuyordum. Herkes aynı anda oraya bakınca bir şey olduğunu anladım. Kırmızı kartı görünce başka bir formüle geçtik. Penaltıya gelecek olursak, Hagi atacaktı. Beşinci penaltıyı Capone atacaktı. Ona kısmet olmadı. Popescu ile bitti." sözlerini sarf etti.

"BEN ATARIM DEDİ"

Son olarak, ''Euro 2008'de de penaltılarda ilk atma tartışması yaşandı. Sonra topu Arda'ya verdiniz.'' şeklindeki soruyu yanıtlayan Terim, "Hocam ben atarım dedi. Olayın hem sinir hem ciddiyet tarafını kaldırmak lazım. Yani atamazsan yandık olayından çıkmalısınız. Atamazsan atamazsın. Daha 4 tane var göndereceğimiz. Rahat göndermelisiniz. Penaltı rahat insanların işi. En sonunda rahat olacaksınız." dedi.