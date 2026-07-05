Kadirli'de Minibüs Kıraathaneye Daldı: 1 Ölü, 3 Yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan minibüs, ardından yol kenarındaki kıraathanede oturanlara çarptı. Kazada Orhan İncirbölen hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Dere Mahallesi Şehit İsmail Işıkbol Caddesi'nde meydana geldi. M.H.P yönetimindeki 01 RH 312 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen İ.E.'nin kullandığı 80 ADC 893 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İ.E'nin kullandığı minibüs yol kenarındaki kıraathanede oturan Orhan İncirbölen, H.K., İ.G. ve F.A.'ya çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İncirbölen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar H.K., İ.G. ve F.A. ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İncirbölen'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı