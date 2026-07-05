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Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor
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Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 66 liraya, Ankara'da 67,07 liraya, İzmir'de 67,34 liraya, bazı doğu illerinde ise 68,80 liraya yükselmesi öngörülüyor.

  • Motorinin litre fiyatına pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.
  • Zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul'da yaklaşık 66 liraya, Ankara'da 67,07 liraya, İzmir'de 67,34 liraya çıkması bekleniyor.
  • Akaryakıt fiyatları uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergiler temel alınarak belirleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında yükseliş sürüyor. Döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam kararının yürürlüğe girmesi halinde motorin kullanan milyonlarca araç sahibinin yakıt maliyeti bir kez daha artacak.

POMPA FİYATLARI YENİDEN GÜNCELLENECEK

Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatları büyükşehirlerde yeni seviyelere ulaşacak.

Zam sonrası motorinin litre fiyatının;  İstanbul'da yaklaşık 66 liraya,  Ankara'da 67,07 liraya,  İzmir'de 67,34 liraya çıkması bekleniyor.  Fiyatlar dağıtım şirketleri, il ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergiler temel belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar ile dolar/TL kurundaki değişimler, rafineri çıkış fiyatlarını etkileyerek pompa fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.

Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik de akaryakıt fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyhan erdem:

Sarı kafa soylemıştır

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