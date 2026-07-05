Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Diyarbakır'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla yerli turistler serinlemek için camilere akın etti. İstanbul ve Mardin'den gelen ziyaretçiler, tarihi Ulu Cami'nin serinliğinde dinlenip namaz saatini bekledi.
Diyarbakır'a gezmeye gelen yerli turistler hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla birlikte camilere sığındı.
Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'ı gezmeye gelen yerli turist kafilesi sıcak havalardan bunalınca camileri doldurdu. Namaz saatini bekleyen vatandaşların da serinlemek için beklediği camilerdeki serin hava, vatandaşların kurtarıcısı oldu
İstanbul'dan gelen Eyüp Bağcı, Ulu Cami'ye uğradıklarını ve buranın serin olduğunu hissedince dinlenmeye karar verdiklerini söyledi. Bağcı, "Hava dışarıda çok sıcak, serinlemek için camiye geldik. Burada biraz dinlenip tekrar gezmeye devam edeceğiz. Geziyorduk öğle saatlerinde hava daha sıcak olmaya başladı biz de camiyi dolaşırken buranın serin olduğunu hissettik ve sıcaklıklar azalana kadar burada biraz dinlenmek istedik" dedi.
Mardin'den gelen bir diğer vatandaş Muhammet Karaaslan da havanın sıcak olmasından dolayı camiye sığındıklarını ve namaz saatini beklediklerini ifade etti. Karaaslan, "Cami serin, güzel. Tarihi bir cami. Biz de onu görmek için geldik ve serin olduğunu görünce burada biraz mola vermek istedik" diye konuştu. - DİYARBAKIR