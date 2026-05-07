DİYANET VEKALET KURBAN FİYATLARI 2026: Vekalet kurban yurt içi ve yurt dışı hisse bedeli ne kadar?

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken hem kurbanlık hayvan fiyatları hem de vekaletle kurban organizasyonlarına ilişkin bedeller kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi 2026 yılı için de güncel rakamlar açıklanmıştır. Peki, Vekalet kurban yurt içi ve yurt dışı hisse bedeli ne kadar? Detaylar...

DİYANET VEKALET KURBAN FİYATLARI 2026

2026 yılı verilerine göre Türkiye genelinde büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında ciddi bir artış dikkat çekmektedir. Piyasa verilerine göre:

Büyükbaş kurbanlık fiyatları: 165.000 TL ile 325.000 TL arasında değişmektedir.

Küçükbaş kurbanlık fiyatları: 17.000 TL ile 23.000 TL aralığında alıcı bulmaktadır.

Bu fiyatlar hayvanın ırkı, kilosu, besi durumu ve bölgesel farklılıklara göre değişkenlik göstermektedir. Kurbanlık piyasasındaki bu artış, vekaletle kurban organizasyonlarına olan ilgiyi de artırmaktadır.

VEKÂLET KURBAN YURT İÇİ VE YURT DIŞI HİSSE BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri netleşmiştir.

Yurt içi vekalet kurban bedeli: 18.000 TL

Yurt dışı vekalet kurban bedeli: 7.000 TL

VEKÂLETLE KURBAN KESİMİ NEDİR?

Vekaletle kurban kesimi, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kişinin bu ibadeti bizzat kendisi yerine, bir kurum veya kişiye yetki vererek gerçekleştirmesidir. İslam hukukunda malî ibadetler arasında yer alan kurban, vekalet yoluyla da yerine getirilebilmektedir.

Günümüzde vekaletle kurban kesimi iki temel yöntemle uygulanmaktadır:

1. UMUMİ VEKALET YÖNTEMİ

Bu yöntemde kurban kesmek isteyen kişi, ilgili kuruluşa genel bir vekalet verir. Kuruluş bu vekalet doğrultusunda:

Kurbanlık hayvanı temin eder

Şartlara uygun şekilde kesimini gerçekleştirir

Etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırır

2. SATIŞ VE SONRADAN VEKALET YÖNTEMİ

Bu yöntemde ise süreç şu şekilde ilerler:

Önce kurban hissesi veya hayvan satışı yapılır

Ardından kesim için ayrıca vekalet alınır

Kesim işlemi vekil tarafından gerçekleştirilir

Her iki yöntemde de temel amaç, kurban ibadetinin dini şartlara uygun şekilde yerine getirilmesidir.

VEKÂLETLE KURBAN KESİMİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Vekaletle kurban kesimi, belirli dini ve teknik şartlara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre bu süreçte uyulması gereken temel esaslar şunlardır:

1. VEKALETİN USULÜNE UYGUN ALINMASI

Kurban sahibinden açık, sözlü veya yazılı vekalet alınmalıdır. Bu vekalet telefon, internet veya benzeri iletişim araçlarıyla da verilebilir.

2. HAYVANIN BELİRLİ VE UYGUN OLMASI

Kurban edilecek hayvan:

Tür ve yaş bakımından kurban şartlarını taşımalıdır

Müşteriye açık şekilde belirtilmelidir

Gerekirse küpe numarasıyla tanımlanmalıdır

3. NİYET BİRLİĞİ

Hisse sahiplerinin tamamı kurban ibadeti niyetiyle sürece dahil olmalıdır.

4. KESİMİN ZAMANINDA YAPILMASI

Kurbanlıklar yalnızca Kurban Bayramı günleri içerisinde kesilmelidir.

5. VEKALETİN KESİM ÖNCESİ GEÇERLİ OLMASI

Hissedarlar kesimden önce belirlenmiş olmalı, sonradan ortaklık eklenmemelidir.

6. KESİMİN İBADET NİYETİYLE YAPILMASI

Kesimi gerçekleştiren kişi, kurbanı vekalet veren kişi adına ve ibadet niyetiyle kesmelidir.

7. ETLERİN AYRIŞTIRILMASI

Her hissedarın kurban eti ayrı şekilde hazırlanmalı, karışıklık olmamalıdır.

8. HİSSE ORANI

Büyükbaş kurbanlıklarda bir hayvan en fazla yedi hisseye bölünmelidir.

9. TİCARİ AMAÇTAN UZAK DURULMASI

Kurban ibadeti, et ticareti veya sabit kilo satışı mantığına dönüştürülmemelidir.

10. DERİ VE SAKATAT HAKKI

Kurbanın deri ve sakatatı, hisse sahiplerinin rızasına bağlı olarak değerlendirilmeli veya bağışlanmalıdır.

11. DAĞITIM ŞARTI

Kesilen kurbanların etleri ya hissedarlara ya da onların izniyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır.

12. HİSSELERİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ

Kesim gerçekleştikten sonra yeni hisse eklenmesi dinen uygun değildir.