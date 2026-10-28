Dersimiz: Atatürk filminde Batuhan Karacakaya oynuyor mu, Dersimiz: Atatürk’ün Mert’i kim?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Evet, Batuhan Karacakaya Dersimiz: Atatürk filminde rol aldı. Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i olarak hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, 2010 yapımı filmde başrollerden Mert karakterine hayat verdi. Genç oyuncu, ilerleyen yıllarda Diriliş: Ertuğrul dizisindeki rolü ve Survivor yarışmasındaki performansıyla da geniş kitlelerin tanıdığı bir isim haline geldi. İşte Batuhan Karacakaya hakkında merak edilenler.

DERSİMİZ: ATATÜRK’TE BATUHAN KARACAKAYA OYNUYOR MU?

Evet. Batuhan Karacakaya, Dersimiz: Atatürk filminin başrol oyuncularından biri. Genç oyuncu, filmde Atatürk’ün hayatını öğrenmek için ödev hazırlayan çocuklardan Mert’i canlandırdı. Filmin oyuncu kadrosunda Batuhan Karacakaya’nın yanı sıra Atatürk’e hayat veren Halit Ergenç ve tarihçi dede rolündeki Çetin Tekindor da yer alıyordu.

DERSİMİZ: ATATÜRK’TE MERT KİM?

Mert, filmde Atatürk’ü daha iyi anlamaları için ödev verilen ilkokul öğrencilerinden biri. Mert ve arkadaşlarının, tarihçi dedenin rehberliğinde Atatürk’ün hayatına ve Kurtuluş Savaşı’na uzanan yolculuğu, filmin hikâyesinin merkezinde yer alıyor. Bu karaktere, filmin çekildiği dönemde henüz çocuk yaşta olan Batuhan Karacakaya hayat verdi.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997’de İstanbul’da doğdu. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Karacakaya, oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başladı. İlk olarak Beşinci Boyut dizisiyle kamera karşısına geçen genç oyuncu, kısa sürede televizyonun tanınan çocuk oyuncuları arasına girdi.

BATUHAN KARACAKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Batuhan Karacakaya, 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Ziyagil ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Ardından 2011-2013 yılları arasında Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Mert Günsu karakterini canlandırdı. Karacakaya, 2016-2017 yıllarında ise Diriliş: Ertuğrul dizisinde Ertuğrul’un kardeşi Dündar Bey rolüyle ekrana geldi. Bıçak Sırtı da oyuncunun rol aldığı diziler arasında yer alıyor.

BATUHAN KARACAKAYA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Batuhan Karacakaya, 2010 yapımı Dersimiz: Atatürk’ün yanı sıra Bekle Beni, Aşk Tesadüfleri Sever ve Uzun Hikâye gibi sinema filmlerinde de rol aldı. Genç oyuncu, Aşk Tesadüfleri Sever’de Mehmet Günsür’ün canlandırdığı karakterin çocukluğunu oynadı.

SURVİVOR İLE YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Batuhan Karacakaya, 2021 yılında Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasına katıldı ve yarışmayı yedinci sırada tamamladı. 2022’de Survivor All Star’da yarı finale kadar yükselen Karacakaya, 2024’te yeniden All Star kadrosunda yer aldı. Sporcu kimliğiyle de dikkat çeken Karacakaya, yarışmadaki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edindi.