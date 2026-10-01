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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un fay hatlarına ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme geldi. Üşümezsoy, son değerlendirmesinde Pamukkale Fayı'na dikkat çekerek Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattını işaret etti. Üşümezsoy, söz konusu fayın 6,5 ile 7 arasında deprem üretme potansiyeli bulunduğunu savundu. Peki, Deprem mi olacak? Nerede deprem bekleniyor? Şener Üşümezsoy hangi bölgede deprem bekliyor? Detaylar haberimizde.

DEPREM Mİ OLACAK?

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türkiye'deki farklı fay hatlarına ilişkin değerlendirmeler yeniden gündeme taşındı. Bu kapsamda Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden tartışılmaya başlandı.

Üşümezsoy, yeni değerlendirmesinde Pamukkale Fayı üzerinde durdu. Söz konusu fayın 6,5 ile 7 arasında deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu savunan Üşümezsoy, fayın uzandığı hattın Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli çevresinden geçtiğini belirtti.

Burada aktarılan değerlendirme, Üşümezsoy'un fayın deprem üretme potansiyeline ilişkin görüşüdür. Açıklamasında belirli bir deprem tarihi verilmedi.

NEREDE DEPREM BEKLENİYOR?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un son değerlendirmesinde dikkat çektiği bölge Denizli ve çevresi oldu. Üşümezsoy, Pamukkale Fayı'nın uzanımı kapsamında Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattını işaret etti.

Üşümezsoy, bu fayın 6,5 ile 7 arasında deprem üretme potansiyeli taşıdığını savundu. Böylece Şanlıurfa'daki son depremin ardından gündeme gelen değerlendirmelerde dikkatler bu kez Ege Bölgesi'ndeki Pamukkale Fayı'na çevrildi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 Türkiye Diri Fay Haritası da güncel diri fay verilerinin yer aldığı resmi kaynaklardan biri olarak bulunuyor. Haritanın 2026 tarihli çalışması, MTA'nın Türkiye Diri Fay Haritası kapsamında yayımlanmış durumda.

ŞANLIURFA'DAKİ DEPREM 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül'de saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ile Malatya'nın da aralarında bulunduğu çevre illerde hissedildiği aktarıldı.

Depremin ardından bölgede saha çalışmaları yürütülürken, Üşümezsoy'un 31 Mart 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

BOZOVA FAYINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Üşümezsoy, 2023 yılında yaptığı değerlendirmelerde Atatürk Barajı'nın güney bölümündeki faylara dikkat çekmiş ve özellikle Bozova Fayı çevresindeki stres birikiminin izlenmesi gerektiğini belirtmişti.

Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından bölgedeki bazı fayların gerilme yaşayabileceğini savunan Üşümezsoy, Atatürk Barajı çevresindeki fayların konumu ve bölgedeki stres değişimlerine işaret etmişti.

Karaköprü'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bozova Fayı da yeniden gündeme geldi. Verilen bilgilere göre Bozova Fayı, 2026 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası'nda 55 kilometre uzunluğunda sağ yanal doğrultu atımlı diri fay olarak tanımlandı. MTA'nın 2026 Türkiye Diri Fay Haritası çalışması resmi olarak yayımlanmış durumda.

DAHA ÖNCE İŞARET ETTİĞİ BÖLGELERİ SIRALADI

Üşümezsoy, yeni değerlendirmesinde geçmiş yıllarda dikkat çektiği bölgeleri de sıraladı. 2012 yılında Erzincan depreminin 20. yılı dolayısıyla kendisine riskli bölgelerin sorulduğunu belirten Üşümezsoy, o dönemde Sivrice, Acıpayam ve Yedisu'yu işaret ettiğini söyledi.

Üşümezsoy, bu bölgelerden Sivrice ve Acıpayam'da daha sonra deprem meydana geldiğini ifade etti. Ayrıca Sisam depreminden önce Sisam Fayı'na dikkat çektiğini belirtti.

Geçmiş değerlendirmeleri kapsamında Silivri-Kumburgaz hattına da değinen Üşümezsoy, burada 6 ile 6,5 arasında deprem meydana gelebileceğini söylediğini aktardı. Üşümezsoy ayrıca Simav-Sındırgı bölgesini de daha önce işaret ettiğini anlattı.

BU KEZ PAMUKKALE FAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un son değerlendirmesinin merkezinde Pamukkale Fayı yer aldı. Üşümezsoy, risk taşıdığını düşündüğü faylardan birinin Pamukkale Fayı olduğunu savundu.

Üşümezsoy'un açıklamasına göre Pamukkale Fayı'nın 7'nin altında deprem üretme potansiyeli bulunuyor. Bu potansiyelin 6,5 ile 7 arasında olabileceğini belirten Üşümezsoy, fayın uzandığı bölgeyi de Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattı olarak açıkladı.

Dolayısıyla "Şener Üşümezsoy hangi bölgede deprem bekliyor?" sorusunun son açıklamalarındaki karşılığı Pamukkale Fayı ve bu fayın uzandığı Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattı olarak öne çıkıyor.

TARİHSEL DEPREMLERİ HATIRLATTI

Üşümezsoy, Pamukkale ve çevresinin tarihsel depremler açısından dikkat çeken bir bölge olduğunu da belirtti. Açıklamalarında Laodikeia çevresinde geçmişte çok sayıda deprem yaşandığını ifade etti.

Bölgedeki sıcak su kaynaklarının faylarla bağlantılı olduğunu savunan Üşümezsoy, Milattan Sonra 40 yılında bölgede meydana gelen büyük bir depremin de tarihsel kayıtlarda yer aldığını belirtti.

Böylece Üşümezsoy'un son değerlendirmesinde Pamukkale Fayı, bölgenin tarihsel deprem geçmişi ve fayın uzandığı Buldan-Karahayıt-Pamukkale-Denizli hattı öne çıkan başlıklar oldu.