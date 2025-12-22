Deniz Barut kimdir, kiminle evli? Deniz Barut kaç yaşında, nereli hangi dizilerde oynadı?

Türk televizyon ve sinema dünyasının yetenekli ve zarif isimlerinden Deniz Barut, hem oyunculuğu hem de sanat alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Peki, Deniz Barut kimdir? Deniz Barut evli mi, kiminle evli? Deniz Barut kaç yaşında, nereli hangi dizilerde oynadı? Detaylar...

DENİZ BARUT KİMDİR?

Deniz Barut, Türk televizyon ve sinema dünyasının zarif ve yetenekli isimlerinden biridir. 29 Mart 1983 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Barut, eğitim hayatının ilk dönemini memleketinde tamamladı. Genç yaşta spora ilgi duyan Barut, özellikle voleybol ile ilgilenerek bir süre İzmir'de yaşadı. Sanata olan ilgisi her zaman ön planda olan Barut, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Fotoğraf ve Video Yapımcılığı bölümünden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra fotoğrafçılık alanında da önemli çalışmalara imza atan Barut, eserlerini çeşitli sergilerde sunarak sanat dünyasında adından söz ettirdi. 1997 yılında düzenlenen Elite Model Look yarışmasında Türkiye ikincisi olarak dikkatleri üzerine çekti ve bu başarı onu İstanbul'a taşıdı.

İstanbul'da Diyalog Enstitüsü'nde diksiyon ve sunuculuk eğitimi alan Barut, Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk dersleri alarak ekran tecrübesini güçlendirdi. Bir dönem Star TV'de haber, spor ve yaşam programları sunan Barut, 2006 yılında "Kaybolan Yıllar" dizisi ile profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Zaman içinde birçok dizi ve filmde rol alan Barut, 2018 yılından itibaren edebiyat dünyasında da aktif rol alarak Kafka Okur dergisine katkılarda bulundu.

DENİZ BARUT KAÇ YAŞINDA?

29 Mart 1983 doğumlu olan Deniz Barut, 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

DENİZ BARUT NERELİ?

Deniz Barut, Türkiye'nin Ege bölgesinde yer alan Denizli şehrinde doğmuştur. Eğitim hayatının ilk dönemini burada geçiren Barut, genç yaşta spora olan ilgisi sebebiyle bir dönem İzmir'de yaşamıştır. Denizli'de başlayan yaşam yolculuğu, onu Türkiye'nin sanat ve medya merkezi olan İstanbul'a taşımıştır.

DENİZ BARUT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Deniz Barut, 2006 yılında "Kaybolan Yıllar" dizisi ile profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır. Bu diziden sonra birçok televizyon projesinde yer alan Barut, ekranlarda hem drama hem de farklı türlerde başarılı performanslar sergilemiştir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon sunuculuğu deneyimi de bulunan Barut, izleyiciler tarafından çok yönlü bir sanatçı olarak tanınmaktadır.

DENİZ BARUT EVLİ Mİ, KİMİNLE EVLİ?

Deniz Barut, uzun yıllar televizyoncu Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evli kalmıştır. Çift, 2005 yılında dünya evine girmiştir. Bu evlilikten iki oğlu dünyaya gelmiş, ancak çift 2019 yılında yollarını ayırmıştır.

Son dönemde magazin gündeminde öne çıkan bir gelişme ise ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile Deniz Barut'un mayıs ayında sessiz sedasız evlenmiş olmasıdır. Bu evlilik, sanat dünyasında ve hayranları arasında büyük bir sürpriz etkisi yaratmıştır.

DENİZ BARUT'UN ÇOCUĞU VAR MI?

Deniz Barut'un, eski evliliğinden iki oğlu bulunmaktadır. Çocukları ile özel yaşamını oldukça gizli tutan Barut, hem oyunculuk kariyerine hem de özel hayatına özenle devam etmektedir.