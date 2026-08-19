Kamer Daron Acemoğlu, 3 Eylül 1967 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğan ekonomist ve akademisyendir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) ekonomi profesörü olarak görev yapan Acemoğlu, 1993 yılından bu yana akademik çalışmalarını burada sürdürmektedir. 2019 yılında MIT tarafından Enstitü Profesörü unvanına layık görülmüştür. Peki, Daron Acemoğlu kimdir, kitapları neler? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Daron Acemoğlu, ekonomi alanındaki akademik çalışmalarıyla dünya çapında tanınan ekonomistlerden biridir. 1967 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Acemoğlu, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra ekonomi eğitimi için İngiltere'ye gitti.

1989 yılında York Üniversitesi'nde ekonomi alanında lisans eğitimini tamamlayan Acemoğlu, 1990 yılında Londra Ekonomi Okulu'nda ekonometri ve matematiksel ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. 1992 yılında aynı kurumda ekonomi alanında doktora derecesini aldı.

Doktora tezinin başlığı "Makroekonominin Mikro Temelleri Üzerine Denemeler: Sözleşmeler ve Ekonomik Performans" oldu. Doktora danışmanlığını Kevin W. S. Roberts yürüttü.

Acemoğlu, 1992-1993 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda ders verdi. 1993'ten itibaren akademik kariyerini ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde sürdürdü. 2000 yılında ekonomi profesörü olan Acemoğlu, 2019 yılında MIT'de bir öğretim üyesine verilebilecek en yüksek akademik unvanlardan biri olan Enstitü Profesörü unvanını aldı.

Akademik kariyeri boyunca ekonomi alanındaki çalışmalarıyla çeşitli ödüllere layık görülen Acemoğlu, 2005 yılında 40 yaşın altındaki ve ekonomi bilimine en büyük katkıyı yapan bilim insanlarına verilen John Bates Clark Madalyası'nı kazandı.

2011 yılında Amerikalı ekonomistler arasında yapılan bir ankette "60 Yaş Altı Yaşayan Favori Ekonomistler" listesinde Paul Krugman ve Greg Mankiw'in ardından üçüncü sırada yer aldı. 2015 yılında ise Research Papers in Economics verilerine göre son 10 yılın en çok atıf alan ekonomisti seçildi.

Acemoğlu'nun çalışmaları yalnızca akademik çevrelerle sınırlı kalmadı. Üniversitelerde ekonomi derslerinde de sıkça atıf yapılan akademisyenlerden biri oldu. Open Syllabus Project verilerine göre Acemoğlu, Mankiw ve Krugman'ın ardından ekonomi derslerinin müfredatlarında en sık atıf yapılan üçüncü yazardır.

2024 yılında James A. Robinson ve Simon Johnson ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Acemoğlu, böylece Nobel Ödülü kazanan Türkler arasında Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'ın ardından üçüncü isim oldu.

DARON ACEMOĞLU KİTAPLARI NELER?

Daron Acemoğlu'nun akademik çalışmalarında ekonomi, siyaset, demokrasi, kalkınma, güç, yoksulluk ve refah arasındaki ilişkiler önemli bir yer tutmaktadır. James A. Robinson ile birlikte hazırladığı kitaplar, bu çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşmasında etkili olmuştur.

Acemoğlu'nun öne çıkan kitaplarından biri, James A. Robinson ile birlikte kaleme aldığı Economic Origins of Dictatorship and Democracy adlı eserdir. 2006 yılında yayımlanan kitap, Türkçede Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri adıyla bilinir.

Acemoğlu ve Robinson'un 2012 yılında yayımlanan Why Nations Fail: Origins of Power, Poverty and Prosperity adlı çalışması ise Türkçede Ulusların Düşüşü: Güç, Refah ve Yoksulluğun Kökenleri adıyla yayımlanmıştır.

Ulusların Düşüşü, Acemoğlu'nun en fazla öne çıkan çalışmalarından biri olarak dikkat çekmiştir. Kitap, The New York Times çok satan kitaplar listesine girmiştir. Acemoğlu ve Robinson, eserde ülkeler arasındaki refah farklılıklarının nedenlerini ele alarak ekonomik ve siyasi kurumların niteliğinin önemine odaklanmıştır.

Kitapta, uluslararası refah farklılıklarının temelinde yalnızca coğrafi, tarihî veya kültürel unsurların bulunmadığı; ülkelerin sahip olduğu ekonomik ve siyasi kurumların niteliğinin önemli bir belirleyici olduğu savunulmaktadır.

DARON ACEMOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Daron Acemoğlu, 3 Eylül 1967 doğumludur. Buna göre 19 Ağustos 2026 itibarıyla 58 yaşındadır. 3 Eylül 2026 tarihinde 59 yaşına girecektir.

Acemoğlu'nun akademik kariyeri genç yaşlarda başlamış ve uzun yıllar boyunca ekonomi alanındaki çalışmalarıyla devam etmiştir. 25 yaşında Londra Ekonomi Okulu'nda ekonomi alanında doktora derecesini alan Acemoğlu, 1993 yılında MIT'de akademik kariyerine başlamıştır.

2000 yılında MIT'de ekonomi profesörü olan Acemoğlu, 2019 yılında Enstitü Profesörü unvanını almıştır.

DARON ACEMOĞLU NERELİ?

Daron Acemoğlu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğmuştur. 3 Eylül 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Acemoğlu, Ermeni bir ailenin çocuğudur.

Babası Kevork Acemoğlu, ticaret avukatı ve İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydi. Annesi İrma Acemoğlu ise Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlk ve Ortaokulu'nun müdürlüğünü yaptı.

Acemoğlu, 1986 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra eğitim hayatına İngiltere'de devam ederek York Üniversitesi ve Londra Ekonomi Okulu'nda ekonomi alanında eğitim aldı.

Akademik kariyerinin önemli bölümünü ABD'de sürdüren Acemoğlu, ABD vatandaşıdır. İngilizce ve Türkçe bilen Acemoğlu, biraz da Ermenice konuşmaktadır.

DARON ACEMOĞLU'NUN AKADEMİK KARİYERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Daron Acemoğlu'nun akademik kariyeri 1992-1993 yıllarında Londra Ekonomi Okulu'nda ders vermesiyle devam etti. 1993 yılında MIT'ye geçen Acemoğlu, kariyerini burada sürdürdü.

MIT'deki ilk yıllarında The Economic Journal dergisinde yayımlanan "Consumer Confidence and Rational Expectations: Are Agents' Beliefs Consistent With the Theory?" başlıklı çalışması, 1996 yılının en iyi makalesi ödülüne değer görüldü.

2005 yılında John Bates Clark Madalyası'nı alan Acemoğlu, 2006 yılında James A. Robinson ile birlikte hazırladığı Economic Origins of Dictatorship and Democracy kitabını yayımladı. Aynı yıl Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Sosyal Bilimlerde Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.

2013 yılında klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün verilmesi uygun görüldü. Ödül, 24 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen törende dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Acemoğlu'na verildi.

Utrecht, Bilkent, Bath, Boğaziçi ve Atina üniversiteleri ile Paris'teki École Normale Supérieure tarafından fahri doktor unvanına layık görülen Acemoğlu, 2019 yılında MIT tarafından Enstitü Profesörü seçildi. 2021 yılında ise İngiliz Akademisi tarafından Onur Üyesi unvanı verildi.

DARON ACEMOĞLU VE NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ

Daron Acemoğlu, 2024 yılında James A. Robinson ve Simon Johnson ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı.

Üç akademisyen, kurumların nasıl oluştuğu ve refah üzerindeki etkileri konusundaki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Acemoğlu'nun Nobel Ekonomi Ödülü'ne uzanan akademik çalışmalarında devletler, ekonomik ve siyasi kurumlar ile toplumların refah düzeyleri arasındaki ilişkiler önemli bir yer tuttu.

Bu ödülle birlikte Acemoğlu, Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'ın ardından Nobel Ödülü kazanan üçüncü Türk oldu.

DARON ACEMOĞLU'NUN ÇALIŞMALARI VE AKADEMİK GÖREVLERİ

Daron Acemoğlu, akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli bilimsel dergilerde de görev almaktadır. Review of Economics and Statistics ve Journal of Economic Growth dergilerinin yardımcı editörlüğünü yürütmektedir.

Ayrıca Bilim Akademisi üyesidir. Akademik kariyerinde ekonomi ve kalkınma alanlarının yanı sıra siyaset ve ekonomik kurumların toplumların refahı üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmalar gerçekleştirmiştir.

2008 küresel finansal krizinin ardından yayımladığı bir makalesinde ise krizin iktisatçıların daha önce kabul ettiği bazı varsayımları sorgulamak için bir fırsat oluşturduğunu ifade etmiş ve bu varsayımları kabul eden iktisatçılar arasında kendisini de göstermiştir.

DARON ACEMOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

Daron Acemoğlu, MIT'de elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri profesörü olan Asuman Özdağlar ile evlidir. Asuman Özdağlar, eski bakan İsmail Özdağlar'ın kızıdır. Acemoğlu ve Özdağlar birlikte birçok akademik makale kaleme almıştır.

Acemoğlu'nun Arda ve Aras adında iki oğlu bulunmaktadır. 2015 yılı itibarıyla ailesiyle birlikte Newton, Massachusetts'te yaşamaktadır.

Akademik yaşamının yanı sıra İngilizce ve Türkçe bilen Acemoğlu, biraz da Ermenice konuşmaktadır. ABD vatandaşlığı da bulunan Acemoğlu, kariyerinin büyük bölümünü ABD'de, özellikle Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde sürdürmüştür.