Mersin'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde kullanımına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Daha önce haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" (TCK 191) suçlarından işlem yapılan 121 şüpheliye yönelik eş zamanlı düğmeye basıldı.

ŞAFAK VAKTİ İHA DESTEKLİ EŞ ZAMANLI BASKIN

7 Ekim 2026 sabahı saat 06.00’da harekete geçen güvenlik güçleri, Mersin merkez ve ilçelerinde önceden belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi. Havadan ve karadan yürütülen dev operasyona 174 polis ekibi, 30 motosikletli unsur, 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve toplam 630 personel katıldı. Operasyonun hedef noktaları; Tarsus'ta 60, Mersin il merkezinde 33, Anamur'da 12, Erdemli'de 10 ve Silifke'de 6 şüpheli olarak belirlendi.

77 ŞÜPHELİ YAKALANDI: ÇOK SAYIDA SİLAH VE MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Büyük bir titizlikle yürütülen operasyon sonucunda hedeflenen şüphelilerden 77'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir cephanelik ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Baskınlarda el konulan suç unsurları şu şekilde sıralandı:

175 adet sentetik ecza

43,18 gram esrar

15,01 gram sentetik kannabinoid (bonzai)

0,3 gram metamfetamin ve 1 adet ecstasy

4 adet tabanca ve 86 adet tabanca fişeği

4 adet tüfek ve 35 adet tüfek kartuşu

3 adet uyuşturucu kullanma aparatı

Gözaltına alınan 77 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor.

Kaynak: Haberler.com