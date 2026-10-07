Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan

Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudanGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oyuncu Süleyman Yağcı, fon vurgunu soruşturmasında adı geçen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya sert sözlerle yüklendi. Yaşananları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir ihanet olarak niteleyen Yağcı, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'na seslenerek en ağır yaptırımların uygulanmasını talep etti.
- Ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, fon vurgunu soruşturmasında adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef alan bir video yayınladı.
- Yağcı, Cumhurbaşkanı'na ve Adalet Bakanı'na seslenerek Kaya'nın tüm akrabalarının devlet dairelerinden kovulmasını ve tüm mal varlığına el konulmasını istedi.
- Yağcı, söz konusu usulsüzlüğün umut, inanç ve güven çaldığını ifade etti.
Gündemi sarsan fon vurgunu soruşturmasının yankıları sürerken, ünlü oyuncu Süleyman Yağcı yayınladığı video ile tepkisini sert bir dille gösterdi. Soruşturmada adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef alan Yağcı, durumun sadece bir maddi kayıp olmadığını vurguladı.
"HAYIR BEN ŞEREFİMLE ÖLÜRÜM DEMEN LAZIMDI"
Yaşanan duruma isyan eden Süleyman Yağcı, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: "Değdi mi ya? Reis sana 'kızım' dedi. Kızım dedi ya... Ya kafana kurşun dayasalar, beynini patlatsalar, 'bu işi yapacaksın' deseler yine yapmaman lazım. 'Hayır, ben şerefimle ölürüm' demen lazım. Şimdi ben de buradan başta Reisime, sonra Adalet Bakanıma sesleniyorum. Lütfen, bütün akrabasını devlet dairelerinden kovun. Bütün varına yoğuna el koyun. Canınızı yakanların canını yakın."
"BU HIRSIZLIK UMUT VE İNANÇ ÇALDI"
Meydana gelen usulsüzlüğün diğer hırsızlıklardan farklı olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Bu hırsızlık hiçbir hırsızlığa benzemez. Çünkü bu hırsızlık umut çaldı, inanç çaldı, güven çaldı. Reis'im, garibanların parasını çaldı ama senin de duygularını, güvenini çaldı. Acıma. Ayıp ya" diyerek adli makamları ve devlet kademelerini tavizsiz adımlar atmaya çağırdı.