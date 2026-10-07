AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri Buluşması programında yan yana oturdu. Daha sonra kürsüye çıkan Erdoğan, konuşması tezahüratlarla kesilince, ""İzmir bugün bir başka" diyerek salondaki coşkuya dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli belediye başkanlarımız, istikbalimizin güvencesi sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla cennet vatanımızın dört bir yanındaki vatandaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyor, yurt dışında gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerimi hasretle kucaklıyorum.

"İZMİR BUGÜN BİR BAŞKA"

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı vesilesiyle Genel Merkezimizde tertiplediğimiz bu geniş katılımlı toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu. Toplantımıza teşrif eden tüm kardeşlerime yeni yasama yılının heyecanını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyor, kendilerine hoş geldiniz diyorum. 1 Ekim Perşembe günü itibaren başlayan Yeni Yasama Yılının hayırlı olmasını diliyorum. Aynı şekilde parlamentomuza siyasi partilere hiçbir ayrım yapmadan herkese başarılar diliyorum.

Meclis Genel Kurulu hitabımda altını çizdiğim bir hususu bugün tekrar hatırlatmak isterim. Gazi Meclisimiz tatile, siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var.

"ÇABALARIMIZA MUHALEFET DESTEK OLMALI"

Her zaman söylüyorum. İşleyen bir demokrasi için iktidar kadar, iktidarın tasarrufları kadar muhalefetin ne yaptığı, nasıl davrandığı da çok önemlidir. Bunlar karşı yakamı göz tepemin, bizim çabalarımıza muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak ortak hedefler doğrultusunda ortak bir paydada buluşabilme erdemini göstermesi gerekir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta Terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogdan, mutabakat arayışından kaçınmadık. Bundan sonra da kaçınmayız.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Dün Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı "hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret" çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyorum. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta Terörsüz Türkiye olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmadık, kaçınmayız. Diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız. İyi niyet yaklaşımımıza karşılık görmezsek şikayeti edeceğimiz yer yine milletimiz olacaktır.

Türkiye buluşmalarıyla her kesim insanımızın sesine kulak verdik, eleştirilerini not ettik, tavsiyelerini aldık.

AK Kadrolar olarak milletimize hizmet ettiğimiz için mutluyuz.