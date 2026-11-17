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Danimarka - Norveç maçı, bugün 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak ve A Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşmaya Kopenhag'daki Parken Stadyumu ev sahipliği yapacak. Danimarka - Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir ve hangi platformlarda yayınlanacak soruları, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Danimarka - Norveç maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

DANIMARKA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka - Norveç maçı, A Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.

DANIMARKA - NORVEÇ MAÇI A HABER CANLI NASIL İZLENİR?

A Haber, Digiturk'te 32., D-Smart'ta 35., Kablo TV'de 56., Tivibu'da 57. ve Turkcell TV+'ta 53. kanaldan izlenebiliyor. Şifresiz yayın yapan A Haber'in canlı yayınına kanalın resmi internet sitesi üzerinden de ulaşılabiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

DANIMARKA - NORVEÇ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Danimarka - Norveç maçı şifresiz olarak yayınlanacak. A Haber'i izleyebilen tüm futbolseverler karşılaşmayı ücretsiz takip edebilecek.

DANIMARKA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Danimarka - Norveç maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

DANIMARKA - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Danimarka - Norveç maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverler yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeli.

DANIMARKA - NORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANACAK?i

Danimarka ile Norveç arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak.

DANİMARKA - NORVEÇ MAÇI İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?

Evet, karşılaşma A Haber'in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden de izlenebilecek.

İSKANDİNAV DERBİSİ HEYECANI

Danimarka ile Norveç arasındaki maç, iki komşu ülke arasındaki köklü rekabet nedeniyle her zaman büyük ilgi görüyor. Danimarka iç saha avantajını kullanmak isterken, Norveç de Kopenhag'dan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.