Coşkun Göğen öldü mü, yaşıyor mu? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen kaç yaşında?

Usta oyuncu Coşkun Göğen, yıllar içinde sinema ve televizyon ekranlarında unutulmaz karakterlere hayat verdi. Son günlerde gündeme gelen sağlık haberleri, hayranları arasında merak uyandırdı. "Tecavüzcü Coşkun" lakaplı Göğen'in durumu, yaşı ve son sağlık gelişmeleri sosyal medyada sıkça araştırılıyor. Peki, usta oyuncu hâlâ yaşıyor mu ve sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde.

COŞKUN GÖĞEN ÖLDÜ MÜ?

Coşkun Göğen hayattadır. Son dönemlerde sağlık sorunları yaşasa da tedavi altındadır ve durumu olumlu seyretmektedir.

COŞKUN GÖĞEN YAŞIYOR MU?

2025 itibarıyla Coşkun Göğen yaşamaktadır ve sağlığına yönelik kontroller devam etmektedir.

COŞKUN GÖĞEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Coşkun Göğen, kalp damar servisinde tedavi görmektedir. Zatürre başlangıcı nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçının durumu olumlu olarak değerlendirilmektedir. Doktorlar, aorta ve kalp sağlığıyla ilgili önlemler almakta, ciddi bir risk bulunmadığı belirtilmektedir. Tedavi sürecinde yalnız kalmaması ve dostlarının desteği moralini yükseltmektedir.

COŞKUN GÖĞEN KİMDİR?

Coşkun Göğen, Türk sinema ve tiyatrosunun tanınmış oyuncularından biridir. Sinema dünyasında özellikle "Tecavüzcü Coşkun" lakabıyla bilinir. Çocukluğu İstanbul Samatya'da geçmiş, tiyatro ve sinema kariyerini uzun yıllar boyunca sürdürmüştür. Sert ve karakteristik rollerdeki performanslarıyla Yeşilçam ve Türk sinemasının kült isimlerinden biri olmuştur.

COŞKUN GÖĞEN KAÇ YAŞINDA?

Coşkun Göğen, 14 Haziran 1946 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 79 yaşındadır ve 80 yaşına yaklaşmaktadır.

COŞKUN GÖĞEN NERELİ?

Coşkun Göğen, Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Eriklik köyünde doğmuştur. Ailesi Makedonya kökenlidir ve çocukluğu İstanbul Samatya'da geçmiştir.

COŞKUN GÖĞEN'İN KARİYERİ

Coşkun Göğen, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak sahne sanatlarına adım atmıştır. Sinema kariyerine uzun yıllar boyunca devam eden sanatçı, özellikle sert ve karizmatik rolleriyle tanınmıştır. Yeşilçam döneminde birçok filmde yer alan Göğen, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olmuştur. "Tecavüzcü Coşkun" lakabı, oynadığı karakterlerden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda film setlerinde profesyonel çalışmalarıyla dikkat çekmiş ve kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür.