Çin Türkiye sanal kavgası neden çıktı, Türklerle Çinliler Twitter’da neden tartışıyor, kim kazandı?

Tartışma, 19 Ekim 2026’da Türk bayrağına ilişkin bir paylaşımla başladı ve kısa sürede Çin Seddi esprilerinden tarih ve kimlik tartışmalarına kadar uzandı. Japonya, Tayvan ve Azerbaycan başta olmak üzere farklı ülkelerden kullanıcıların da dahil olduğu atışmada, resmi bir “kazanan” bulunmuyor; tartışma sosyal medyada mizahi paylaşımlarla sürmeye devam ediyor. İşte X’teki Türk-Çin atışmasına dair bilinenler.

TÜRK-ÇİN SANAL KAVGASI NASIL BAŞLADI?

Tartışmanın çıkış noktası olarak en çok, 19 Ekim’de Çinli bir kullanıcının X’te yaptığı paylaşım gösteriliyor. Bu kullanıcı, Türk bayrağının yanına Sünger Bob çizgi filmindeki Patrick karakterinin paraşütle süzüldüğü bir görseli yerleştirerek bayrağın bu şekilde tasarlandığının söylendiğini alaycı bir dille sordu. Bayraktaki ay ve yıldızın çizgi film karakteriyle ilişkilendirilmesi, çok sayıda Türk kullanıcının tepkisini çekti. Bazı kaynaklarda ise tartışmanın aynı gün bir Türk kullanıcının Çinlilere yönelik esprili bir görsel paylaşmasıyla başladığı belirtiliyor. Atışmanın kesin başlangıç noktası konusunda farklı anlatımlar bulunuyor.

TÜRKLER VE ÇİNLİLER NEDEN TARTIŞIYOR?

Bayrak paylaşımına tepki gösteren Türk kullanıcılar, mizahi içeriklerle karşılık verdi. Paylaşımlarda en çok öne çıkan konu Çin Seddi oldu. Türk kullanıcılar, Çin Seddi’nin eski Türk topluluklarından duyulan korku nedeniyle inşa edildiğine ilişkin espriler yaptı. Çinli kullanıcılar ise Türkiye ile Çin Seddi arasındaki coğrafi uzaklığı hatırlatan paylaşımlarla karşılık verdi. Tartışma ilerleyen günlerde Hunlar ve Han Hanedanı gibi tarihi göndermelerden ekonomi karşılaştırmalarına, popüler kültürden film ve dizilerin IMDb puanlarına kadar pek çok konuya yayıldı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, YABANCI KULLANICILAR DA KATILDI

Atışma yalnızca Türk ve Çinli hesaplarla sınırlı kalmadı. Japon, Tayvanlı ve Azerbaycanlı kullanıcıların da paylaşımlarla tartışmaya katılması dikkat çekti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, tartışmaya katılan ülkeleri “ittifaklar” şeklinde gruplandıran mizahi tablolar hazırladı. X’in otomatik çeviri özelliği de farklı dillerdeki kullanıcıların birbirleriyle kolayca iletişim kurmasını sağlayarak tartışmanın uluslararası boyuta taşınmasında etkili oldu.

ESPRİDEN KİMLİK TARTIŞMASINA

Başlangıçta mizahi bir atışma olarak başlayan tartışma, zaman zaman daha hassas konulara da uzandı. Bazı paylaşımlarda tarihi kimlik iddiaları ve genetik veriler tartışılırken, Türk kullanıcıların eleştirilerinde Doğu Türkistan ve Uygur meselesi de gündeme geldi. Bazı yorumlarda ise tartışmanın kimi zaman karşılıklı hakaretlere ve ırkçı söylemlere dönüştüğüne dikkat çekildi.

BOT İDDİALARI

Tartışma sürerken bazı kullanıcılar, Çinli hesapların yanıtlarının hızlı ve düzenli olmasına dikkat çekerek bu hesapların arasında organize ya da eğitimli hesaplar bulunabileceğini öne sürdü. Ancak bu iddialar doğrulanmış değil.

TÜRK-ÇİN SANAL KAVGASINI KİM KAZANDI?

Sosyal medyadaki bu tür atışmaların resmi bir kazananı bulunmuyor. Her iki taraftaki kullanıcılar da kendi paylaşımlarının daha çok etkileşim aldığını öne sürerek “zaferi” sahiplenmeye çalışıyor. Türk kullanıcılar Çin Seddi esprilerinin ve diğer ülkelerden aldıkları desteğin tartışmada öne çıktığını savunurken, Çinli kullanıcılar da kendi paylaşımlarının etkisini vurguluyor. Sonuç olarak tartışma, kazananı ve kaybedeni olmayan uluslararası bir mizah ve “meme” savaşı olarak sosyal medya tarihine geçti.

TARTIŞMA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

19 Ekim’de başlayan atışma, aradan geçen günlere rağmen X’te gündemdeki yerini koruyor. Kullanıcıların karşılıklı paylaşımları sürerken, tartışma uluslararası basında da sosyal medyanın dikkat çeken olayları arasında yer aldı.