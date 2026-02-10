Cihan diziden ayrılıyor mu, Uzak Şehir Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı?

Uzak Şehir dizisinin takipçileri, Cihan karakterinin diziden ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelen Ozan Akbaba'nın son durumunu merak ediyor. Dizideki gelişmeler, karakterin hikayedeki rolü ve olası ayrılık senaryoları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uzak Şehir'de Cihan diziden ayrılıyor mu? İşte konuya dair tüm bilgiler…

CİHAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen iddialara göre, Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir dizisinden ayrıldığı öne sürüldü. Ancak dizinin yapım ekibi ve oyuncu cephesinden gelen açıklamalar bekleniyor. Akbaba, dizideki rolüne devam ediyor ve projeye bağlılığını sürdürüyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Uzak Şehir, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizideki karakterlerin gelişimi ve olayların akışı, her hafta merakla beklenen detaylar arasında yer alıyor. Akbaba'nın diziden ayrıldığı yönündeki söylentiler, kısa sürede yanıt bulmuş oldu.