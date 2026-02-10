Haberler

Cihan diziden ayrılıyor mu, Uzak Şehir Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı?

Cihan diziden ayrılıyor mu, Uzak Şehir Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Uzak Şehir dizisinde Cihan karakteri diziden ayrılıyor mu?" sorusu, izleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakterinin hikayeden nasıl çıkacağı ve dizideki geleceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Uzak Şehir dizisinde Cihan gerçekten ayrılacak mı? İşte detaylar…

Uzak Şehir dizisinin takipçileri, Cihan karakterinin diziden ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelen Ozan Akbaba'nın son durumunu merak ediyor. Dizideki gelişmeler, karakterin hikayedeki rolü ve olası ayrılık senaryoları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uzak Şehir'de Cihan diziden ayrılıyor mu? İşte konuya dair tüm bilgiler…

CİHAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen iddialara göre, Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir dizisinden ayrıldığı öne sürüldü. Ancak dizinin yapım ekibi ve oyuncu cephesinden gelen açıklamalar bekleniyor. Akbaba, dizideki rolüne devam ediyor ve projeye bağlılığını sürdürüyor.

Cihan diziden ayrılıyor mu, Uzak Şehir Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı?

UZAK ŞEHİR DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Uzak Şehir, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizideki karakterlerin gelişimi ve olayların akışı, her hafta merakla beklenen detaylar arasında yer alıyor. Akbaba'nın diziden ayrıldığı yönündeki söylentiler, kısa sürede yanıt bulmuş oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti

Cezaevinden çıkar çıkmaz tüm ailesini katletti
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Bakan Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi

Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa...
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar