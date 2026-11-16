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Çiğdem Karaaslan’ın eşi Direnç Karaaslan kimdir? Direnç Karaaslan ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

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Çiğdem Karaaslan’ın eşi Direnç Karaaslan kimdir? Direnç Karaaslan ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?
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AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın eşi Direnç Karaaslan'ın hayatı ve iş yaşamı merak konusu oldu. Kamuoyunda sınırlı bilgi bulunan Direnç Karaaslan'ın mesleği, iş dünyasındaki bağlantıları, yaşı ve memleketine ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Çiğdem Karaaslan’ın eşi Direnç Karaaslan kimdir? Direnç Karaaslan ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

Direnç Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın eşi olarak kamuoyunun gündemine geliyor. Özel yaşamını ve mesleki faaliyetlerini kamuoyundan uzak sürdüren Karaaslan hakkında yayımlanan haberlerde, iş dünyasındaki bağlantılarına da yer veriliyor. Peki, Çiğdem Karaaslan’ın eşi Direnç Karaaslan kimdir? Direnç Karaaslan ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

DİRENÇ KARAASLAN KİMDİR?

Direnç Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın eşidir. Çiftin evli olduğu ve iki çocuklarının bulunduğu, AK Parti'nin resmi internet sitesinde yayımlanan haberlerde de yer alıyor. Söz konusu haberlerde çocuklarının isimleri Hatice Sare ve Yusuf Yiğit olarak belirtiliyor.

DİRENÇ KARAASLAN NE İŞ YAPIYOR?

Direnç Karaaslan'ın mesleği ve güncel iş faaliyetlerine ilişkin kamuya açık, kapsamlı ve doğrulanmış bir biyografi bulunmuyor. Bununla birlikte 2022 yılında yayımlanan bazı haberlerde, Karaaslan'ın Ünsal Ban ile Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'de ortak olduğu ileri sürüldü.

DİRENÇ KARAASLAN KAÇ YAŞINDA?

Direnç Karaaslan'ın doğum tarihi kamuya açık ve güvenilir kaynaklarda doğrulanmış değil. 

DİRENÇ KARAASLAN NERELİ?

Direnç Karaaslan'ın doğum yeri ve memleketine ilişkin doğrulanmış bir biyografik bilgiye ulaşılamıyor. 

ÇİĞDEM KARAASLAN VE DİRENÇ KARAASLAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Çiğdem Karaaslan ve Direnç Karaaslan'ın iki çocuğu bulunuyor. AK Parti'nin 2018 yılında yayımladığı haberde çiftin çocuklarının isimleri Hatice Sare ve Yusuf Yiğit olarak açıklandı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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