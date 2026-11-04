Chris Führich kimdir? Galatasaray maçında golü iptal edilen Stuttgart oyuncusu kaç yaşında?

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım 2026'da RAMS Park'ta VfB Stuttgart'ı 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov'un attığı gollerle 2-0 yendi. Stuttgart'ın sol kanadında ilk 11'de başlayan Chris Führich'in adı ise iki pozisyonla konuşuldu: ilk yarıdaki sert faulü sahada gerginliğe yol açtı, 75. dakikada attığı gol de VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

28 yaşındaki Führich, Almanya milli takımında 10 maça çıktı ve EURO 2024 kadrosunda yer aldı.

CHRİS FÜHRİCH GALATASARAY MAÇINDA NE YAPTI?

Chris Führich, Galatasaray maçında 39. dakikada Barış Alper Yılmaz'a sert bir faul yaptı, 75. dakikada da ağları havalandırdı ama golü ofsayt nedeniyle sayılmadı. Faulün ardından Barış Alper Yılmaz tepki gösterip Führich'i itti, Deniz Undav'ın araya girmesiyle gerginlik büyüdü ve İngiliz hakem Chris Kavanagh, Undav ile Barış Alper Yılmaz'a sarı kart gösterdi.

İkinci yarıda Führich 65. dakikada sol taraftan ceza sahasına girip sol ayağıyla vurdu; Uğurcan Çakır topu çıkardı, dönen topu da Undav tamamlayamadı. 75. dakikada Undav'ın şutu üst direkten döndü ve Führich topu ağlara gönderdi. Gol sayılmadı. Stuttgart sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

CHRİS FÜHRİCH KİMDİR?

Chris Führich, 2021'den bu yana VfB Stuttgart'ta oynayan Alman futbolcu. Asıl mevkisi sol kanat ama orta sahada ve hücumun farklı noktalarında da görev aldı. Hızı ve top sürmesiyle biliniyor; Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß onun için "savunması çok zor" demişti.

Tam adı Chris Jan Führich olan 1,81 metrelik oyuncu, adını ilk kez 2020-21 sezonunda kiralık oynadığı SC Paderborn'da duyurdu ve bir yıl sonra Stuttgart'a transfer oldu.

CHRİS FÜHRİCH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Chris Führich, altyapıda SG Suderwich, Schalke 04, Borussia Dortmund, VfL Bochum ve Rot-Weiß Oberhausen formalarını giydi. 2017'de geçtiği 1. FC Köln'de çoğunlukla ikinci takımda oynadı, 19 yaşındayken 2017-18 sezonunda Bundesliga'da iki maça çıktı.

2019'da Borussia Dortmund'un ikinci takımına döndü. A takımla antrenmanlara çıktı ve beş kez maç kadrosuna girdi, ama Dortmund formasıyla hiç resmi maça çıkmadı. 2020-21 sezonunu kiralık olarak SC Paderborn'da geçirdi: 2. Bundesliga'nın 34 maçının hepsinde oynadı, 13 gol attı, 7 asist yaptı.

Stuttgart, oyuncuyla 19 Temmuz 2021'de dört yıllık sözleşme imzaladı. Führich, Bundesliga'daki ilk golünü 31 Ekim 2021'de Augsburg'a 4-1 kaybedilen maçta attı. 2023-24 sezonunu ligde 8 gol ve 7 asistle kapattı ve Stuttgart o sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Kulüp 1 Şubat 2024'te sözleşmesini Haziran 2028'e kadar uzattı; Führich de 2025-26 sezonunda ligde 33 maçta 7 gol attı.

CHRİS FÜHRİCH KAÇ YAŞINDA?

Chris Führich 28 yaşında; 9 Ocak 1998'de doğdu.

CHRİS FÜHRİCH NERELİ?

Chris Führich, Almanya'nın Ruhr bölgesinde, Dortmund, Gelsenkirchen ve Bochum'un arasında kalan Castrop-Rauxel kentinde doğdu. Çocukluğunda bölgenin iki büyük kulübü Schalke 04 ve Borussia Dortmund'un altyapılarında oynadı.

CHRİS FÜHRİCH ALMANYA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Chris Führich, Almanya milli takımında 10 maça çıktı. İlk kez çağrıldığı kadroda, 12 Ekim 2023'te ABD'nin 3-1 yenildiği hazırlık maçında forma giydi. Julian Nagelsmann onu EURO 2024 kadrosuna aldı ve Führich turnuvadaki ilk maçına Macaristan karşısında çıktı.