CHP kurultayı ne zaman yapılacak? Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde uzun süredir tartışılan kurultay ve yönetim süreci, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı son açıklamalarla yeniden siyasi gündemin merkezine yerleşti. “Mutlak butlan” kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine döndüğü belirtilen Kılıçdaroğlu, Ankara’da düzenlenen bayramlaşma programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özellikle “CHP kurultayı ne zaman yapılacak?” sorusuna verdiği yanıt, parti içindeki tartışmaların yönünü belirleyecek nitelikte oldu.

CHP KURULTAYI NE ZAMAN?

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’de yapılacak kurultayın tarihine ilişkin ilk kez net çerçeve çizdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kurultayın ancak hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Kurultay yapacağız, kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Kuşkusuz bu hukukçuların alanında. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız diye konuşacağız.”

Bu açıklamayla birlikte CHP’de olağanüstü kurultay ya da yeni seçim sürecinin, doğrudan Yargıtay’daki temyiz başvurusu ve mahkeme süreçlerine bağlı ilerleyeceği mesajı verilmiş oldu.

Parti kulislerinde uzun süredir farklı tarihler konuşulurken, Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sürecin kısa vadede değil, hukuki prosedürlerin tamamlanmasının ardından şekilleneceğini ortaya koydu.

“ELİMDE OLSA YARIN SABAH KURULTAYA GİDERİM”

Kılıçdaroğlu’na yöneltilen sorular arasında, Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatasının bulunup bulunmadığı da yer aldı. Bu soruya verdiği yanıt, hukuk vurgusunun devamı niteliğinde oldu.

Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:

“İş mazbata değil, siz yargı kararını bir köşeye atamazsınız. Mahkeme kararına uyacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için bilmiyorum ama hukukçulara soracağız.”

Bu sözler, CHP yönetiminde yaşanan sürecin siyasi olduğu kadar hukuki boyutunun da belirleyici olduğunu gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun “mahkeme kararına uyacağız” vurgusu, parti içinde atılacak adımların yargı kararları doğrultusunda şekilleneceği şeklinde değerlendirildi.

ADAY OLACAK MI?

Basın toplantısında en dikkat çeken sorulardan biri de olası genel başkan adaylığı oldu. CHP’de yapılacak kurultay sonrası yeniden aday olup olmayacağı sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda doğrudan bir açıklama yapmadı.

Kılıçdaroğlu soruya şu yanıtı verdi:

“Kurultay olsun hele bir, Allah kerim.”

Bu açıklama, siyasi kulislerde farklı yorumlara neden oldu. Kılıçdaroğlu’nun kapıyı tamamen kapatmayan yaklaşımı, ilerleyen süreçte parti içindeki dengelere göre yeni bir adaylık ihtimalinin gündeme gelebileceği şeklinde yorumlandı.

ÖZEL’İN ÇAĞRISINA YANIT VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme taşıdığı “2 milyon CHP’li Genel Başkanımızı seçsin” çağrısına da Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanın nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız.”

Bu sözlerle birlikte Kılıçdaroğlu, CHP’de genel başkanlık seçiminin mevcut parti tüzüğü ve kurultay mekanizması üzerinden yürütülmesi gerektiğini savundu. Açıklama, parti içindeki yönetim modeli tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle delegelik sistemi ile üyelerin doğrudan katılımı arasında süren tartışmaların, önümüzdeki süreçte CHP’nin en önemli iç siyasi başlıklarından biri olması bekleniyor.

İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILACAK MI?

CHP kulislerinde son günlerde gündeme gelen “ihraç süreci” iddiaları da Kılıçdaroğlu’na soruldu. Özellikle parti içinde farklı isimlere yönelik disiplin süreci başlatılacağı yönündeki söylentiler hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, iddiaları “dedikodu” olarak değerlendirdi.

“Bir sürü dedikodu arkadaşlar, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır, bir kişi tutup da ‘Ben bunu beğenmedim, ihraç edeyim’ Öyle bir şey yok.”

Bu açıklama, CHP’de olası disiplin süreçlerinin keyfi değil, parti hukukuna uygun şekilde yürütüleceği mesajı olarak yorumlandı.

“BİZ MUTLAK BUTLAN KARARINA UYDUK”

Kılıçdaroğlu’na yöneltilen sorular arasında “mutlak butlan” kararı da yer aldı. Davanın tarafı olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, süreç hakkında sınırlı bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Davanın tarafı değilim, dava nedir, hangi süreçtir bilmiyorum. Biz karara uyduk. Bir sürü dedikodu var, herkes bir şey söylüyor.”

Bu açıklama, CHP’de yaşanan hukuki sürecin parti yönetiminde nasıl etkiler doğuracağına ilişkin tartışmaları daha da artırdı.

“ADNAN BEKER’İN OTOBÜSÜNÜN ORADA NE İŞİ VAR”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında dikkat çeken başlıklardan biri de CHP Genel Merkezi çevresindeki hareketlilik ve bazı isimlere yönelik eleştiriler oldu.

Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Gerekçelerinin anlatılması lazım, CHP Genel Merkezi 24 saat açıktır. CHP Milletvekilleri randevu alarak gelmez buraya. Burası parti, her saatte herkes gelebilir. Protesto etmeye de gelebilir. Biz demokrasiye inanıyoruz. Zaten siyasetin doğasında vardır bu. Orası kimsenin babasının malı değildir, orası halkındır. Girseydi milletvekilleri içeri ne olacaktı, kavga mı çıkacaktı yani?”

Açıklamalarının devamında Adnan Beker’e ilişkin eleştirilerini de dile getiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var, bir akıl var ya akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak, olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunlu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya! Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var, kabul edilemez!”

Bu sözler, CHP’de yaşanan gerilimlerin yalnızca yönetim tartışmalarıyla sınırlı olmadığını, parti tabanı ve organizasyon yapısına ilişkin tartışmaların da sürdüğünü ortaya koydu.