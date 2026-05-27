Rusya'da Kurban Bayramı namazında Müslümanlar camilere sığmadı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kurban Bayramı namazı için camilere akın eden binlerce Müslüman, camilere sığmayınca trafiğe kapatılan cadde, sokak ve parklarda namazlarını eda etti. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de Merkez Camisi'nde saf tuttu.

Moskova'daki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için başta Moskova Merkez Camisi olmak üzere Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye gitti. Namaz kılınması için şehrin farklı yerlerinde bayram namazı için ayrılan özel alanlar da doldu.

Camilere sığmayan binlerce Müslüman, trafiğe kapatılan cadde, sokak, alan ve parklarda namazlarını eda etti. Müslümanlar, beraberlerinde getirdikleri seccadeleri yerlere sererek uygun yerlerde saf tuttu.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Moskova Merkez Camisi'ndeki hutbe esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Parlamentonun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladıkları kutlama mesajlarını okudu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de İslam ve Arap ülkelerinin büyükelçileri ile Moskova Merkez Camisi'nde saf tuttu.

Rusya'daki Müslümanlar, Kazan, Ufa, St. Petersburg, Yekaterinburg, Vladivostok ve Grozni başta olmak üzere diğer şehirlerde de bayram namazını kıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ali Cura
