Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kurultay seçiminde kaybettiği CHP Genel Başkanlığı görevine mutlak butlan kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bayramlaşma programı kapsamında basın mensuplarının karşısına çıktı.

Kılıçdaroğlu, CHP'de yapılacak kurultay için Yargıtay'dan gelecek kararın bekleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kurultay yapacağız, kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Kuşkusuz bu hukukçuların alanında. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız diye konuşacağız."

ÖZEL'İN ÇAĞRISINA YANIT VERDİ

CHP lideri Özgür Özel'in "2 milyon CHP'li Genel Başkanımızı seçsin" çağrısına Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanın nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız" dedi.

"İhraç süreci başlatılacak mı?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bir sürü dedikodu arkadaşlar, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır, bir kişi tutup da 'Ben bunu beğenmedim, ihraç edeyim' Öyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

'Mutlak butlan' kararına yönelik Kılıçdaroğlu, "Davanın tarafı değilim, dava nedir, hangi süreçtir bilmiyorum. Biz karara uyduk. Bir sürü dedikodu var, herkes bir şey öylüyor" dedi.

GENEL MERKEZ'E POLİS MÜDAHALESİ

CHP Genel Merkez'ine polis müdahalesi isteyen Kılıçdaroğlu, soru üzerine, "Herkes yasalara uymak zorundadır. Halkla buluşmada anlatacağım. CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır. Ben kapıları kapatacağım olmaz. Bir partinin kapıları halka, milletvekillerine kapatılamaz. Bizim tarihimizde yoktur" görüşünü savundu.

"ADNAN BEKER'İN OTOBÜSÜNÜN ORADA NE İŞİ VAR"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Gerekçelerinin anlatılması lazım, CHP Genel Merkezi 24 saat açıktır. CHP Milletvekilleri randevu alarak gelmez buraya. Burası parti, her saatte herkes gelebilir. Protesto etmeye de gelebilir. Biz demokrasiye inanıyoruz. Zaten siyasetin doğasında vardır bu. Orası kimsenin babasının malı değildir, orası halkındır. Girseydi milletvekilleri içeri ne olacaktı, kavga mı çıkacaktı yani?

Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var, bir akıl var ya akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak, olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunlu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya! Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var, kabul edilemez!"

Kaynak: Haberler.com