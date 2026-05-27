Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken karar geldi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Özgür Özel'in kullanımında olan iki makam aracı parti genel merkezinin önünde satışa çıkarıldı.

MAKAM ARAÇLARINDA ÖZKAN YALIM VE AZİZ İHSAN AKTAŞ DETAYI

Araçların üzerine asılan yazılar ve plaka detayları ise parti içindeki gerilimi gözler önüne serdi. Araçlardan birinin üzerinde "Havlucu belediye başkanından satılık. Haram araç" yazarken plaka kısmında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ismi, diğer araçta ise "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç" ifadesiyle birlikte Aziz İhsan Aktaş'ın adı yer aldı.

ÖZKAN YALIM'IN "1 MİLYON 200 BİN LİRA" İDDİASI

Bilindiği üzere yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Özkan Yalım, ifadelerinde Özgür Özel'in kendisine toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiğini, aracın modifiyesini kendisinin yaptırdığını öne sürmüştü.

PARALAR PARTİ KASASINA GİRMEYECEK

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, makam araçlarının satışından gelecek paraların parti kasasına girmeyeceğini söyledi. Paranın Uşak halkına ve bir sosyal sorumluluk derneğine gideceği öğrenildi.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com