Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
Mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu göreve hızlı başladı. Özgür Özel'in iki makam aracı satışa çıkarıldı. Araçlardan birinin üzerinde "Havlucu belediye başkanından satılık. Haram araç" yazarken, plaka kısmında ise Özkan Yalım'ın isminin yer aldığı görüldü. Özgür Özel'in kullanımındaki bir diğer aracın üzerinde ise 'Müteahhit Aziz'den satılık haram araç' yazdığı, plakada ise Aziz İhsan Aktaş isminin olduğu görüldü.
- Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracını satışa çıkardı.
- Araçların üzerinde Özkan Yalım ve Aziz İhsan Aktaş'a atıfta bulunan yazılar yer aldı.
- Satıştan elde edilecek gelirin parti kasasına değil, Uşak halkına ve bir sosyal sorumluluk derneğine aktarılacağı belirtildi.
Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken karar geldi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Özgür Özel'in kullanımında olan iki makam aracı parti genel merkezinin önünde satışa çıkarıldı.
MAKAM ARAÇLARINDA ÖZKAN YALIM VE AZİZ İHSAN AKTAŞ DETAYI
Araçların üzerine asılan yazılar ve plaka detayları ise parti içindeki gerilimi gözler önüne serdi. Araçlardan birinin üzerinde "Havlucu belediye başkanından satılık. Haram araç" yazarken plaka kısmında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ismi, diğer araçta ise "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç" ifadesiyle birlikte Aziz İhsan Aktaş'ın adı yer aldı.
ÖZKAN YALIM'IN "1 MİLYON 200 BİN LİRA" İDDİASI
Bilindiği üzere yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Özkan Yalım, ifadelerinde Özgür Özel'in kendisine toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiğini, aracın modifiyesini kendisinin yaptırdığını öne sürmüştü.
PARALAR PARTİ KASASINA GİRMEYECEK
Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, makam araçlarının satışından gelecek paraların parti kasasına girmeyeceğini söyledi. Paranın Uşak halkına ve bir sosyal sorumluluk derneğine gideceği öğrenildi.