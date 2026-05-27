Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Ünlü manken Çağla Şıkel, yeni sevgilisi Mertcan Tunca ile ilk kez görüntülendi. Oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Çeşme’de tatil yapan Şıkel’in, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle samimi halleri dikkat çekti.

Nail Gönenli ile yollarını ayırmasının ardından adı birçok isimle anılan 47 yaşındaki Çağla Şıkel’in, aradığı mutluluğu 34 yaşındaki işletme mezunu Mertcan Tunca’da bulduğu öğrenildi.

JET SÖRF YAPIP GÜNEŞLENDİLER

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Çeşme sahillerinde tatilin tadını çıkaran çiftin birlikte jet sörf yaptığı ve güneşlendiği anlar objektiflere yansıdı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikili, gün boyu birlikte vakit geçirdi. Şıkel ile Tunca’nın, oğulları Kuzey ve Uzay’ın sörf keyfini izlemek için zodyak bota bindikleri anlar da kameralara yansıdı.

ÇAĞLA ŞIKEL’İ SIRTINDA TAŞIDI

Çiftin romantik anları plajdakilerin de ilgisini çekti. Mertcan Tunca’nın kumsalda yürürken sevgilisi Çağla Şıkel’i sırtında taşıdığı anlar dikkat çekti. Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca’nın aşk dolu ilk kareleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.Kay

